Die 3D-Drucker-Fantasie aus dem Jahr 2013 und 2014 ist lange her und die Aktien haben schwerste Verluste hinnehmen müssen. Auch Stratasys ISIN: IL0011267213 war dabei. Die Aktie notierte beim Allzeithoch am 03. Januar 2014 bei 138,10 USD und im September 2020 war davon nur noch 11,90 USD übrig. Nach dem Einbruch gab es eine Erholung, die jetzt in eine entscheidende Phase kommen könnte. Gelingt der Sprung über die 100- und 200-Tage-Linie, gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...