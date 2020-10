DJ EUREX/DAX-Future leichter - Stabilisierung im Abwärtstrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der marktführende Dezember-DAX fällt um 34 auf 12.539 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.553,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.594 und das -tief bei 12.526,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.580 Kontrakte.

Einerseits sollte der Sell-Off vom frühen Donnerstag mit dem anschließenden Intraday-Come-Back die Lage stabilisieren, heißt es am Markt. Andererseits führe die Pandemie immer wieder zu Hedging-Operationen und damit zu Future-Verkäufen. Zudem habe der Future einen Abwärtstrend ausgebildet, der bei 12.850 Punkten verlaufe. Unterstützt sei der Future bei 12.315 Punkten, auf Widerstand stöße er bei 12.605 Punkten, heißt es im Handel.

