Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen setzen ihre Konsolidierung fort, so die Analysten der Helaba.Von der erhöhten Risikoaversion infolge rasant steigender Corona-Neuinfektionen könnten sie kaum profitieren. Im Gegensatz dazu reiße das Interesse an den am Dienstag emittierten Bonds zur Finanzierung des SURE-Programms der EU nicht ab. Die Rendite des 10-jährigen Papiers sei um mehr als 10 BP auf zuletzt -0,35% gesunken, während es bei 10-jährigen Bundesanleihen in der gleichen Zeit zu einem leichten Anstieg gekommen sei. Im Vergleich zu Anleihen der EWU-Peripherie würden sich die Bundeswertpapiere aber gut schlagen, wenngleich die Spread-Ausweitungen überschaubar seien. Am europäischen Primärmarkt bleibe es heute ruhig und auch mit Blick auf die nächste Woche zeige sich eine vergleichsweise geringe Aktivität. Geplant seien Emissionen in Deutschland und Italien. ...

