Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1797 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht bis auf 1,1787 Dollar gefallen war. Am Vorabend hatte der Euro noch klar über 1,18 Dollar notiert.Bei einem Stand von 1,0709 Franken notiert der Euro nur knapp über seinem bisherigen Tagestief von 1,0701 Franken. Der US-Dollar ist ...

