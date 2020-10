Japan befindet sich in der Endphase der Gespräche mit China über die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs, sagte Außenminister Toshimitsu Motegi am Freitag in einer Erklärung. Diese Ankündigung kommt, obwohl die beiden Nationen Differenzen über die Autonomie Hongkongs hatten. Unterdessen sind die Coronavirus-Fälle in beiden asiatischen Ländern rückläufig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...