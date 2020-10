DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Erneut mehr als 11.000 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat am zweiten Tag in Folge bei mehr als 11.000 gelegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag 11.242 neue Ansteckungsfälle erfasst. Dies waren 45 weniger als am Mittwoch, als der bisherige Höchstwert bei den täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Virus in Deutschland ermittelt worden war. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus im Zusammenhang stehenden Todesfälle wuchs auf 9.954 - 49 mehr als am Vortag.

Weltärzte-Präsident: Neuer Lockdown bei 20.000 Infektionen

Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery hält einen neuen Lockdown für nötig, wenn die Zahl der Neuinfektionen auf 20.000 pro Tag ansteigt. "Bei 20.000 Neuinfektionen am Tag gerät die Lage außer Kontrolle. Dann wäre es für Gesundheitsämter nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Dann droht uns ein zweiter Lockdown, weil sich das Virus anders nicht mehr bremsen lässt", sagte Montgomery der Rheinischen Post.

Scholz: Müssen in der Corona-Krise weiter entschlossen handeln

Der deutsche Staat hat nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) weiterhin genügend finanziellen Spielraum, um die Corona-Krise wirksam zu bekämpfen. "Durch unser frühes und entschlossenes Handeln ist Deutschland im internationalen Vergleich bislang verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen", sagte Scholz der Rheinischen Post vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Zahl der Neuinfektionen.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im August

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im August saison- und kalenderbereinigt um 3,4 Prozent gegenüber dem Juli gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 6,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen zunächst unterbrochen

Die dritte Tarifrunde für die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen ist am Abend ohne greifbare Ergebnisse zunächst unterbrochen worden. Die Tarifparteien hätten sich verständigt, die Verhandlungen am Freitag (10.00 Uhr) fortzusetzen, erklärte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Potsdam. Beide Tarifparteien liegen in ihren Forderungen noch weit auseinander.

Dänemark schließt Grenze für deutsche Urlauber

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen schließt Dänemark seine Grenze für Urlauber aus Deutschland. Ab Samstag dürfen Menschen aus Deutschland nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin nur noch einreisen, wenn sie einen wichtigen Grund haben. Ausnahmen gelten für Bewohner von Grenzregionen, darunter Reisende mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Das dänische Nachbarland verzeichnete am Donnerstag mit 760 Corona-Neuinfektionen selbst einen neuen Rekord.

Weit mehr als 40.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich binnen 24 Stunden

In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden weit mehr als 40.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, so viel wie noch nie zuvor. Seit Mittwochabend seien rund 15.000 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl liege damit bei 41.622 Neuinfektionen.

Slowakei verhängt Ausgangssperren wegen Corona-Pandemie

Wegen steigender Coronavirus-Infektionszahlen haben die Slowakei und Slowenien ihre Restriktionen des öffentlichen Lebens verschärft. In der Slowakei treten am Samstag landesweite Ausgangssperren in Kraft, wie Ministerpräsident Igor Matovic am Donnerstag ankündigte. In Slowenien müssen ab Samstag alle Einkaufszentren, Restaurants, Hotels und nicht essenziellen Geschäfte für mindestens eine Woche schließen, wie Regierungschef Janez Jansa bekanntgab.

Griechenland verkündet Ausgangssperren für Athen, weitere Orte

Die griechische Regierung hat angesichts der steigenden Infektionszahlen Ausgangssperren für die Städte Athen, Thessaloniki und weitere Corona-Hotspots angekündigt. "Wir wollen den Verkehr und nächtliche Treffen, die eine Verbreitung des Virus begünstigen, einschränken", sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei einer Fernsehansprache. Ab Samstag dürfen Einwohner in den betroffenen Städten ihre Häuser zwischen 00.30 und 05.00 Uhr (Ortszeit) nicht mehr verlassen.

EU-Parlament will Lieferkettengesetz zum Schutz des Amazonas

Das EU-Parlament hat sich für ein strenges Lieferkettengesetz zum Schutz des Amazonas und anderer Wälder ausgesprochen. "Wir fordern verbindliche Regeln für die Sorgfaltspflicht von Unternehmen", deren Produktion ein Risiko für empfindliche Ökosysteme darstelle, erklärte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. Das Parlament nahm mit breiter Mehrheit einen Bericht an, der die EU-Kommission zum Vorlegen einer entsprechenden Gesetzesinitiative auffordert.

Britisches Verbrauchervertrauen bricht im Oktober massiv ein

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist im Oktober bei zunehmenden Corona-Infektionen eingebrochen und hat die Zugewinne der zurückliegenden vier Monate ausgelöscht. Das vom deutschen Marktforschungsunternehmen GfK ermittelte Konsumbarometer fiel im Oktober um sechs Punkte auf minus 31. Das Ergebnis verfehlt die Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die von einem Rückgang der Konsumentenstimmung auf minus 27 Punkte ausgingen.

Trump und Biden liefern sich trotz harter Attacken geordnetes TV-Duell

US-Präsident Donald Trump und sein Wahl-Herausforderer Joe Biden haben sich bei ihrem zweiten Fernsehduell erneut harte Wortgefechte geliefert, aber deutlich disziplinierter debattiert als bei ihrem ersten Aufeinandertreffen. Biden kritisierte den Amtsinhaber scharf für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie: "Jeder, der für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben."

USA verhängen Sanktionen gegen Iran wegen angeblicher Wahleinmischungen

Wegen des Vorwurfs von Einmischungen in die US-Präsidentschaftswahl hat die Regierung in Washington Sanktionen gegen Teheran verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen fünf iranische Organisationen, wie das US-Finanzministerium mitteilte. Dabei handelt es sich um die mächtigen Revolutionsgarden sowie die ihnen untergeordneten Al-Kuds-Brigaden, ein Institut und zwei Medienorganisationen.

China droht mit Vergeltung für US-Raketengeschäft mit Taiwan

Wegen des geplanten Verkaufs von US-Raketen an Taiwan hat China mit Vergeltung gedroht. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung werde es eine "legitime und notwendige Antwort" auf diesen Rüstungsdeal geben, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Das Geschäft schicke ein "sehr falsches Signal" an "separatistische" Kräfte in Taiwan und füge den Beziehungen zwischen den USA und China "schweren" Schaden zu.

Furcht vor Umweltkatastrophe durch beschädigten Öltanker vor Venezuela

Vor der Küste Venezuelas droht nach Angaben von Oppositionspolitikern wegen eines beschädigten Öltankers eine Umweltkatastrophe. Rund 1,3 Millionen Barrel Rohöl auf dem Tanker "Nabarima" drohten ins Meer zu fließen, erklärten Oppositionelle und Gewerkschaftsvertreter. Das Schiff liegt im Golf von Paria zwischen Venezuela und dem karibischen Inselstaat Trinidad und Tobago und wird zur Lagerung von Öl genutzt.

Japan/Kernverbraucherpreise Sep -0,3% (PROG: -0,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Sep unverändert gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Sep -0,1% gg Vm

Singapur Verbraucherpreise Sep unverändert gg Vj (PROG: -0,2%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Sep -0,1% (Aug: -0,3%) gg Vj

Neuseeland 3Q Verbraucherpreise +0,7% (PROGNOSE: +0,9%) gg Vorquartal

Neuseeland 3Q Verbraucherpreise +1,4% (PROGNOSE: +1,7%) gg Vorjahr

