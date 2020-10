Digi-Key Electronics bietet die IoT-Datenmanagementsoftware JEDI One von Machinechat für die Beagle-Bone-Plattform an. Der Distributor ist einer der Gründungssponsoren des Beagle Boards. Er will Beagle-Bone-Entwickler unterstützen bei der Realisierung ihrer IoT-Ideen. Der Distributor vertreibt seit September die Produkte von Machinechat: Digi-Key bietet IoT-Datenmanagementlösungen von Machinechat an. JEDI One ist eine Softwareanwendung für IoT-Entwickler ...

