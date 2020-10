Paypal-Kunden in den USA können künftig über die Online-Plattform des Bezahldienstes Kryptowährungen kaufen, halten und verkaufen. Ab 2021 sollen auch Online-Zahlungen mit Digitalwährungen über PayPal möglich sein. Der Zahlungsdienstleister PayPal öffnet sich für Kryptowährungen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: "PayPal führt einen neuen Service ein, der es Benutzern ...

