DJ Spahn hält erste Corona-Impfung in diesem Jahr für möglich - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält eine erste Impfung gegen das Coronavirus nach einem Bericht der Bild-Zeitung noch in diesem Jahr für möglich. Die Zeitung zitierte Teilnehmer einer Schaltkonferenz von Spahn mit den Gesundheitsministern der Länder von Anfang der Woche. In dieser habe der CDU-Politiker erklärt, die Firma Biontech aus Mainz stehe dicht vor der Zulassung eines Impfstoffs. Auf Nachfragen, wann er mit ersten Impfungen rechne, sagte Spahn nach Bild-Informationen in der Runde: "Das könnte noch vor Ende des Jahres passieren."

Auch seien die Landesregierungen diese Woche per Post vom Bundesgesundheitsministerium aufgefordert worden, bis 10. November die Adressen von Impfzentren für den Impfstoff zu nennen. Insgesamt sollen bundesweit 60 solcher Zentren entstehen. Die Bundesländer sollen sich am sogenannten Königsteiner Schlüssel orientieren.

Wie Bild weiter schreibt, seien die Impfzentren nötig, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu garantieren. Der Grund dafür ist, dass der Corona-Impfstoff bei -78 Grad gekühlt werden muss. Vielen Arztpraxen fehlen jedoch die dafür notwendigen leistungsfähigen Kühlgeräte.

Das Bundesgesundheitsministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

October 23, 2020 03:27 ET (07:27 GMT)

