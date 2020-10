Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt zog das SURE-Programm der EU wesentliche Teile der Aufmerksamkeit auf sich, so die Analysten der Helaba.Zurecht, denn die Nachfrage nach den Papieren sei enorm gewesen, zumal die Anleihen auch von amerikanischen und asiatischen Investoren ein starkes Interesse gezeigt hätten. Mittlerweile sei bekannt geworden, dass die Mittelaufnahme 2020 zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in von der Krise besonders stark betroffene Staaten bei 30 Milliarden Euro liegen könnte. Neben SURE gelte es natürlich auch die anderen, weitgehend sehr erfolgreichen Primärmarktaktivitäten zu beachten. Gestern seien der 8-jährige Covered Bond der DZ Hyp sowie eine Quebec-Anleihe erfolgreich platziert worden. Nach einer sehr bewegten Woche finde sich nur noch SNCF in der Pipeline. ...

