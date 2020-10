Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Staatsanleihen sind trotz anhaltender Unsicherheit in der Corona-Pandemie gesunken, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag hätten zusätzlich robuste US-Konjunkturdaten belastet. Nach einem freundlicheren Start hätten US-Staatsanleihen im Handelsverlauf nachgegeben. Die Annäherung im Streit um ein neues Konjunkturpaket habe die Anleger risikofreudiger werden und in Aktien umschichten lassen. (23.10.2020/alc/a/a) ...

