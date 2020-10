DJ MÄRKTE EUROPA/Quartalsberichte stützen Börsen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Unerwartet starke Quartalsberichte stützen am Freitag zum Handelsbeginn die europäischen Aktienmärkte. Der DAX notiert 0,9 Prozent im Plus bei 12.655 Punkten, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 3.201 Punkte. Nach der Ausverkaufsstimmung vom frühen Donnerstag und dem Dreh nach oben im Handelsverlauf stehen die Weichen nun erst einmal auf Stabilisierung: "Die gute Nachricht für den DAX ist, dass die untere Bandbreite der Seitwärtsspanne der vergangenen Monate weiterhin hält", sagt Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die schlechte Nachricht sei, dass es kaum Käufer gebe, die für positiven Schwung sorgten. Zudem hinkten die europäischen Märkte den US-Börsen hinterher, vor allem auch wegen der zweiten Pandemie-Welle, die Europa gerade treffe. "Die zunehmenden Lockdowns in anderen europäischen Ländern treiben den Anlegern immer tiefere Sorgenfalten auf die Stirn", so Altmann. Impulse erwartet er von den Verhandlungen in den USA über ein weiteres Fiskalpaket. Das TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden habe dagegen keine Akzente gesetzt.

Daimler, Renault, Barclays und Michelin auf der Überholspur

Weiterhin positive Impulse kommen von der Berichtssaison - und hier am Freitag vor allem von Daimler, L'Oreal und Renault. Daimler hat anlässlich ergänzender Quartalszahlen die Prognose erhöht: Statt eines Rückgangs rechnet der Autokonzern nun mit einem Gewinn auf der Höhe des vergangenen Jahres. Der Kurs zieht um 1,2 Prozent an. Und Renault gewinnen 0,8 Prozent, der französische Autobauer hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet.

Bei den Autozuliefern gewinnen Michelin 2 Prozent, auch der Reifenhersteller hat die Prognose angehoben. Für 2020 rechnet Michelin nun mit einem Betriebsgewinn von mehr als 1,6 Milliarden Euro (bislang über 1,2 Milliarden) zu konstanten Währungen. Laut Citigroup lag die Marktschätzung bislang bei knapp unter 1,6 Milliarden. Den strukturellen freien Cashflow sieht Michelin bei über 1,2 Milliarden Euro, was weit über dem bisherigen Konsens von rund 900 Millionen Euro liegt. Die Umsätze für das dritte Quartal sind derweil leicht besser als erwartet ausgefallen. Im Schlepptau legen Conti um 0,2 Prozent zu.

Barclays gewinnen gut 4 Prozent. Die britische Bank hat im dritten Quartal doppelt so viel verdient wie erwartet. Als Grund für den unerwartet starken Anstieg nannte Barclays eine geringere Risikovorsorge für faule Kredite. Allerdings ist es ihr auch im Privatkundengeschäft gelungen, wieder einen Gewinn zu erwirtschaften. Die Kernkapitalquote lag mit 14,6 Prozent ebenfalls deutlich über den Schätzungen.

Auch bei L'Oreal läuft es rund - bei Gucci weniger

Auch die Geschäftszahlen von L'Oreal stoßen am Markt auf ein positives Echo. Wie Jefferies anmerkt, ist das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal klar über den Marktschätzungen eines Rückgangs ausgefallen. Die Citigroup hebt vor allem die starke Entwicklung des Digitalgeschäfts hervor. Der Kurs steigt um 1,2 Prozent.

Und laut Citigroup hat auch Kering starke Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Mit einem Minus von bereinigt 1 Prozent seien diese weit über der Prognose geblieben. Die Citigroup hatte mit einem Minus von 12 Prozent gerechnet. Stören dürften sich Anleger aber an der Entwicklung bei Gucci - hier seien die Erlöse um 9 Prozent gefallen. YSL und Bottega Veneta hätten sich dagegen stark entwickelt. Angesichts der guten Entwicklung der Aktie in den vergangenen drei Monaten könnte das Papier unter Druck geraten, vermuten die Analysten. Der Kurs von Kering gibt so auch 2 Prozent ab.

Ceconomy-Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen

Die Geschäftszahlen von Ceconomy liegen laut Marktteilnehmern im Rahmen der Erwartungen. Die Umsätze im vierten Quartal entsprechen mit 5,27 Milliarden Euro in etwa der Baader-Schätzung von 5,25 Milliarden. Das bereinigte EBIT fiel mit 120 Millionen Euro dagegen leicht über der Baader-Schätzung von 113 Millionen aus. Dass Ceconomy die eigenen Schätzungen übertreffen wird, war am Markt erwartet worden. Der Kurs steigt um 0,8 Prozent.

Im TecDAX fallen Carl Zeiss Meditec um 3,2 Prozent. Die UBS hat die Aktien von der Kaufliste gestrichen und auf "Neutral" abgestuft.

