Der Dollar-Index erweitert den Kursgewinn vom Donnerstag mit einer Bewegung über 93,00 - Der Dollar bleibt in einem vierwöchigen Abwärtstrend stecken - Der Dollar-Index, der den Wert des Dollars im Vergleich zu den Hauptwährungen abbildet, steigt am Freitag. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels notiert der DXY nahe der 93,10, was einem Tagesgewinn ...

