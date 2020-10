LONDON (dpa-AFX) - Die zunehmend kritische Corona-Lage im Euroraum belastet die Unternehmensstimmung spürbar. Der vom Institut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel im Oktober um einen Punkt auf 49,4 Zähler, wie das Forschungsunternehmen am Freitag in London mitteilte. Nach dem dritten Rückgang in Folge liegt der Indikator wieder unter der 50-Punkte-Marke. Es wird damit eine wirtschaftliche Schrumpfung angedeutet. Analysten hatten im Schnitt mit einer noch etwas stärkeren Stimmungseintrübung gerechnet./bgf/ssc/jha/