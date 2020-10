Der britische Finanzausschuss ist "äußerst besorgt", dass die Regierung möglicherweise nicht rechtzeitig so weit ist, dass sich die Unternehmen auf das Ende des Übergangs von Brexit vorbereiten können, schrieb der Ausschussvorsitzende Mel Stride am Freitag in einem Brief an den Finanzminister Rishi Sunak. Wichtige Zitate "Der Ausschuss beendete seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...