Der integrierte Editor fügt in Version 9.2 Videountertitel und weitere Funktionen hinzu. Interessant sind die Neuerungen vor allem für die WordPress-Nutzer, die keine Third-Party-Lösungen verwenden. WordPress hat dem Gutenberg-Editor ein Update verpasst. Es beinhaltet Untertitel für Videos, überarbeitete Layout-Funktionen und einen verbesserten "Spotlight"-Modus. Autoren und Autorinnen können nun mehrere markierte Blocks in einen (mehrspaltigen) Block transformieren. Ein Bild lässt sich als Hintergrundmuster definieren, indem es in einem Titel-Block frei positioniert wird. Es wiederholt ...

