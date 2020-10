1.000 Euro wiegen derzeit so schwer wie nie zuvor. Einerseits ist es sicher besser, 1.000 Euro zu haben, als keine 1.000 Euro zu haben. Andererseits sind spätestens seit der Coronakrise selbst kleine- bis mittelschwer Euro-Beträge eine Last. Die Inflation verschont niemanden. Auch wenn die offizielle Inflationsrate derzeit nicht allzu viel Grund zur Sorge liefert. Zuletzt sind die Verbraucherpreise in der Eurozone sogar leicht gesunken (Stand: September 2020). Doch das flaue Gefühl im Magen bleibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...