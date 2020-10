Pünktlich zu den Feiertagen kommt die DTC-Marke, die einen raketenhaften Aufstieg hingelegt hat, mit ihren neuen Produkten perfekten Geschenken für den Mann in Ihrem Leben nach Europa.

Körperpflege für Männer. In der heutigen Zeit können und sollten diese Wörter bedeuten, dass alle Bereiche des männlichen Körpers, einschließlich der unteren Regionen, gehegt und gepflegt werden. Vielleicht haben Sie schon einmal darüber nachgedacht oder diese so wichtigen Handlungen sogar schon ausgeführt und Ergebnisse erzielt! Aber war dies auch so angenehm, wie es wirksam war? Und, noch wichtiger, hatten Sie die richtigen Gerätschaften für die Aufgabe?

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005225/de/

The leader in male below-the-waist grooming is now shipping its sought-after collection of precision engineered tools, unique formulations, and accessories to the European Union. (Photo: Business Wire)

Sollten Sie die wegbereitende Intimpflege- und Hygienemarke noch nicht kennen, dann möchten wir Ihnen MANSCAPED offiziell vorstellen. Dieses in Kalifornien ansässige Start-Up-Unternehmen hat im Alleingang einen Umbruch in der Branche für Männerpflegeprodukte herbeigeführt und eine völlig neue Kategorie im Bereich der Verbrauchsgüter geschaffen.

Das 2016 ins Leben gerufene florierende Direct-to-Consumer(DTC)-Unternehmen designt und entwickelt Premiumprodukte für die Unterleibs- und Körperpflege, während es gleichzeitig die unerschütterliche Mission verfolgt, den modernen Mann darin zu bestärken, die Lage "da unten" ohne Scheu in den Griff zu bekommen. Wir können mit Stolz verkünden, dass die jedes Stigma zunichtemachende Marke seit ihrer Gründung regelrecht abgehoben hat.

Heute gibt MANSCAPED ihre neueste und bislang umfangreichste Expansion in die Europäische Union bekannt, mit der die Reichweite auf eine Milliarde Menschen weltweit ansteigt.Vorausgegangen waren Anfang dieses Jahres erfolgreiche internationale Markteinführungen in Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien. Pünktlich zu den bevorstehenden Feiertagen ist das perfekte Geschenk oder auch das perfekte Verwöhnprogramm für einen selbst für alle Damen und Herren in mehr als 30 Ländern weltweit nun nur noch einen Klick entfernt.

"Europa auf einen Schlag zu erobern, ist keine Kleinigkeit, aber wir sind zuversichtlich, dass wir über die Infrastruktur und die entschiedene Leidenschaft verfügen, die wir als Triebkraft für diesen bedeutsamen Start benötigen", sagte Stephanie Hinze, Senior Director des Bereichs International Operations von MANSCAPED. "Wir teilen die Werte der Europäischen Union Integration und Nichtdiskriminierung und glauben, dass unsere bewährte Marke und unsere hervorragenden Produkte eine neue Ära des Wohlgefühls für alle eingeläutet haben und auch weiterhin eine Bewegung in der gesamten Region vorantreiben werden. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir rechtzeitig vor der Weihnachtszeit die Grundlagen dafür geschaffen haben, so vielen weiteren Männern und Frauen auf der ganzen Welt nur die besten Geräte und Rezepturen anbieten zu können."

Und wenn diese Nachricht die Verbraucher noch nicht genug begeistert: Dieser Meilenstein ist mit der Einführung eines neuen Produkts gekoppelt, auf das unsere internationalen Fans gewartet haben. Genau, unser allererstes Gerät für den Oberkörperbereich* ist ab sofort in mehr als 30 Ländern erhältlich! Kombinieren Sie dieses innovative Gerät mit unserem Bestseller-Trimmer für den Intimbereich und unseren Hautpflegeprodukten, dann haben Sie das Grundset, das für die Männer auf Ihrer Geschenkeliste ein Muss ist ...

Wir stellen vor: The Performance Package, unser neuestes Luxus-Körperpflegeset inklusive:

The Lawn Mower 3.0 Der legendäre elektrische Trimmer für Unterleib und Körper ist der Grundpfeiler einer ausgefeilten Körperpflegeroutine. Das präzisionsgefertigte Gerät verfügt über einen Motor mit 7.000 U/min. mit QuietStroke-Technologie und einer auswechselbaren Keramikklinge mit der SkinSafe-Technologie von MANSCAPED, die dazu beiträgt, das Risiko von Verletzungen, Schnitten und Rissen zu verringern. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku mit 600 mA und das wasserdichte, ergonomische Design ermöglichen sicheres und einfaches Trimmen.

*The Weed Whacker - Ab sofort international erhältlich Dieser revolutionäre elektrische Ohr- und Nasenhaartrimmer ist ein technologisches Meisterwerk und eine Neugestaltung des herkömmlichen Nasenhaar-Bändigungsgeräts, die sich auf maximale Leistung und Komfort konzentriert und ein schlankes, ultramodernes Design bietet. Das Gerät verfügt über die SkinSafe-Technologie, einen Motor mit 9.000 U/min und ein 360-Grad-Doppel-Rotationsklingensystem sowie ein intelligent konturiertes Design.

Crop Preserver Hodendeodorant existiert wirklich, und es ist lebensverändernd. Die Scheuerschutzformel mit kühlender Aloe Vera verhindert die Geruchsbildung im Genitalbereich.

Crop Reviver Dieser innovative Hoden-Toner ist die Lösung für die Aufrechterhaltung von Hygiene und Sauberkeit unterwegs. Ein oder zwei Spritzer dieses erfrischenden Sprays lindern Reizungen in Bereichen mit hoher Reibung ebenso wie Irritationen nach der Rasur.

Als führende DTC-Marke bietet MANSCAPED online einen zentralen Anlaufpunkt, an dem Kunden die gesamte Kollektion ansehen und Artikel einzeln oder im Set kaufen können und das alles mit garantiert kostenlosem Versand. Unsere neuen Kunden mit Sitz in Europa besuchen bitte eu.manscaped.com, um weitere Informationen zu erhalten und sich noch heute der MANSCAPED-Bewegung anzuschließen!

Über MANSCAPED:

MANSCAPED mit Sitz in San Diego, Kalifornien, wurde 2016 gegründet und ist weltweit führend im Bereich Körperpflege- und Intimhygieneprodukte für Männer. Das Produktangebot umfasst nur die besten Geräte, Rezepturen und Accessoires für eine einfache und wirksame Männerpflegeroutine. MANSCAPED bietet in mehr als 30 Ländern, wie u. a. den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien und der Europäischen Union, Direktversand an seine Endkunden an. In den USA sind die Produkte im Einzelhandel bei Target und Best Buy erhältlich, und die Verfügbarkeit im Einzelhandel soll in Kürze ausgebaut werden. Auf MANSCAPED.com können Männer, die auf der Suche nach einer Marke sind, die sich auf die Bedürfnisse konzentriert, die viel zu lange ein sensibles und oft tabuisiertes Thema waren, alles aus einer Hand kaufen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website oder Sie folgen dem Unternehmen auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube und Triller.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005225/de/

Contacts:

Allison Frazier, Director of Public Relations MANSCAPED, Inc.

allison@manscaped.com

925-216-2791