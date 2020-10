DJ Merkel sucht Gespräch mit Pflegepersonal

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will anlässlich der sich zuspitzenden Corona-Lage mit den Beschäftigten der Pflege ins Gespräch kommen. Dazu ist am Dienstag eine Videokonferenz mit den Mitgliedern der konzertierten Aktion Pflege geplant, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Der Kanzlerin sei es "ein besonderes Anliegen", den Beschäftigten "für ihren herausragenden Einsatz" in der Pandemie zu danken, betonte Seibert. An der konzertierten Aktion Pflege sind rund 70 Verbände sowie Vertreter der Bundesregierung beteiligt.

