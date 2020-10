BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault hat im dritten Quartal wieder etwas festeren Halt gewonnen. Der Umsatz lag mit 10,4 Milliarden Euro 8,2 Prozent unter dem Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Für den größten Teil des Rückgangs waren allerdings der stärkere Euro sowie Veränderungen durch Zu- und Verkäufe verantwortlich. Diese Effekte herausgerechnet betrug das Minus noch 3,2 Prozent. Im ersten Halbjahr hatte Renault infolge des Lockdowns der Autoindustrie einen Umsatzeinbruch in Höhe von einem Drittel verzeichnet.

Die Renault-Aktie lag am Mittag in Paris mit der freundlicheren europäischen Branchenstimmung zwei Prozent im Plus. Die Umsatzerwartungen von Analysten hatten die Franzosen klar übertroffen. Zudem sorgten optimistischere Aussichten des deutschen Autobauers Daimler bei Anlegern für eine bessere Stimmung. Zu Gewinnkennzahlen machte Renault wie in Frankreich nach neun Monaten üblich keine Angaben.

Renault-Chef Luca de Meo wertete das Quartal dennoch bereits als Zeichen seiner Strategie, künftig weniger auf Masse zu setzen, sondern den Autobauer vor allem auf Rendite zu trimmen. Zwischen Juli und Ende September hatte Renault mit 806 320 Autos weltweit rund 6,1 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Im September habe der Markt wieder an Schwung gewonnen, vor allem in Europa, hieß es vom Konzern./men/stk/jha/