Die Ölpreise können am Freitag an die Gewinne aus dem späten Donnerstagshandel anknüpfen und legen weiter leicht zu. Rohöl (Brent) hat den zwischenzeitlichen Wochenverlust fast ausgebügelt und wieder kostet 42,70 Dollar je Barrel. Die inländischen Heizölpreise können auf Tagessicht geringfügig zulegen. Die Heizölnachfrage in der DACH-Region geht auf unterdurchschnittlichem Niveau weiter zurück. An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...