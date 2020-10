Darum geht's im Video: Eigentlich eine gute Nachricht: Laut einer aktuellen Umfrage von Tobias Kramer von @echtgeld.tv nimmt das Interesse an Aktien und ETFs in Deutschland deutlich zu. Doch gleichzeitig mahnt er die Anleger angesichts der Differenz zwischen Unternehmensgewinnen und Kursständen zur Vorsicht. 00:00 - Die Deutschen als neue Aktien-Liebhaber? 06:32 - So haben sich die Anlage-Interessen verschoben 14:00 - Risiken für den Aktienmarkt 20:59 - Sind die aktuellen Aktien-Bewertungen zu hoch?