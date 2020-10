DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

MONTAG: In Österreich ruht der Handel wegen des Nationalfeiertags.

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.468,25 +0,25% +7,26% Euro-Stoxx-50 3.211,79 +1,27% -14,24% Stoxx-50 2.881,72 +1,13% -15,32% DAX 12.696,74 +1,23% -4,17% FTSE 5.883,05 +1,68% -23,29% CAC 4.925,94 +1,54% -17,60% Nikkei-225 23.516,59 +0,18% -0,59% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,16 -0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,83 40,64 +0,5% 0,19 -27,7% Brent/ICE 42,74 42,46 +0,7% 0,28 -30,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,54 1.904,10 +0,3% +6,44 +25,9% Silber (Spot) 24,78 24,78 +0,0% +0,01 +38,8% Platin (Spot) 894,10 885,38 +1,0% +8,73 -7,4% Kupfer-Future 3,15 3,15 +0,1% +0,00 +11,5%

Die Ölpreise pendeln zum Wochenausklang um die Schlussstände des Vortages. Belastet wird das Sentiment weiterhin von der global rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen und in der Folge immer häufiger verhängten neuen Lockdowns. Dies dürfte sich negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken. Dazu kommt das weiter herrschende Überangebot auf dem Ölmarkt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Aufschlag wird die Wall Street am letzten Handelstag der Woche erwartet. Im Verlauf des Handels könnten die Kurse allerdings auch ins Minus drehen, wenn die Investoren vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen, heißt es. So befinden sich Demokraten und Republikaner weiter in zähen Verhandlungen um ein neues Konjunkturpaket. Zuletzt gab es wieder optimistischere Stimmen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich vor den US-Präsidentschaftswahlen noch eine Einigung geben wird, ist weiterhin offen. Für Impulse dürfte dagegen weiter die laufende Berichtssaison sorgen. Zudem gibt die global rasant steigende Zahl an Neuinfektionen weiterhin Anlass zur Sorge. Auch in den USA ist deren Zahl mit zuletzt über 70.000 Neuinfektionen an einem Tag auf den höchsten Stand seit Juli geklettert. Kaum Einfluss dürfte dagegen die letzte US-Fernsehdebatte zwischen dem Republikaner Joe Biden und US-Präsident Donald Trump haben, heißt es. Die beiden Kandidaten hätten ihre unterschiedlichen Standpunkte erneut zum Ausdruck gebracht. Zudem hätten schon rund 47 Millionen Amerikaner ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, was den Einfluss der Debatte begrenze. Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie vorbörslich stark abwärts. Der Chipkonzern hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn massiv enttäuscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -11,3 Punkte zuvor: -10,8 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Freitagmittag freundlich. Einen positiven Impuls lieferten am Morgen gute Unternehmenszahlen zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. In den vergangenen vier Tage ist der DAX allerdings gefallen, in die Woche war der Index mit 12.948 Punkten deutlich höher gestartet. Die Nachrichten von weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und die sogenannte "Zweite Infektionswelle" drücken bereits auf die Stimmung der Einkaufsmanager. So ist der aggregierte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor in der Eurozone im Oktober von 50,4 auf 49,4 gefallen - der dritte Rückgang in Folge. Positiv überraschte der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Positive Impulse kommen derweil von der Berichtssaison - und hier vor allem von Daimler, L'Oreal und Renault. Daimler hat anlässlich ergänzender Quartalszahlen die Prognose erhöht. Der Kurs zieht um 2,5 Prozent an. Und Renault gewinnen 1,5 Prozent, der französische Autobauer hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Auch die Geschäftszahlen von L'Oreal stoßen am Markt auf ein positives Echo. Wie Jefferies anmerkt, ist das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal klar über den Marktschätzungen eines Rückgangs ausgefallen. Die Citigroup hebt vor allem die starke Entwicklung des Digitalgeschäfts hervor. Der Kurs steigt um 1,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:49 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1847 +0,22% 1,1798 1,1826 +5,6% EUR/JPY 124,01 +0,04% 123,57 123,92 +1,7% EUR/CHF 1,0715 -0,10% 1,0709 1,0726 -1,3% EUR/GBP 0,9061 +0,26% 0,9036 0,9032 +7,1% USD/JPY 104,68 -0,16% 104,74 104,80 -3,8% GBP/USD 1,3073 -0,06% 1,3057 1,3092 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,6519 -0,27% 6,6753 6,6717 -4,5% Bitcoin BTC/USD 13.013,00 -1,08% 12.909,51 12.943,25 +80,5%

Der Euro legt nach gemischt ausgefallenen Einkaufsmangerindizes aus der Eurozone leicht zu. Während der Index für das Verarbeitende Gewerbe entgegen der Erwartung zulegte, fiel der Index für den Dienstleistungssektor etwas deutlicher als prognostiziert. M it aktuell 1,18xx Dollar bewegt sich der Euro in der Nähe seines Tageshochs.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Woche mehrheitlich mit leichten Gewinnen gezeigt. Der Handel war jedoch von Zurückhaltung geprägt. Die Handelsplätze folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Im Blick der Anleger lagen weiterhin die anhaltenden Verhandlungen um neue Stützungsmaßnahmen in den USA. Etwas Hoffnung gaben Äußerungen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich dazu vor den US-Präsidentschaftswahlen kommen wird, war weiter offen. Den Hauptbelastungsfaktor stellte die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit deutlich steigenden Infektionszahlen. Auf dem chinesischen Festland gab der Composite-Index in Schanghai vor den Strategieplänen der KP nach. Der Pharmasektor zeigte sich schwächer, nachdem aufgrund von Optimismus hinsichtlich eines chinesischen Covid-19-Impfstoffes die Kurse zuletzt zugelegt hatten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt haben sich bis Donnerstagabend angesichts steigender Infektionszahlen etwas ausgeweitet. Es steht zu befürchten, dass die steigende Zahl an lokalen Lockdowns zunehmend auf die Wirtschaft drücken wird. Der aggregierte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in der Eurozone ist im Oktober von 50,4 auf 49,4 gefallen, das ist der dritte Rückgang in Folge. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Ratingagentur die Einstufung für Italien bestätigen wird, da die Unterstützung für das Land durch die EU und die EZB die negative Fiskaldynamik überwiegen sollte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler erhöht Gewinnausblick nach starkem Quartal

Daimler hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown sowie Kostensenkungen profitiert und den Gewinn trotz sinkender Umsätze deutlich gesteigert. Besonders in China, aber auch in Europa erzielte der DAX-Konzern wieder steigende Erlöse. Angesichts der überraschend guten Geschäftszahlen, die Daimler teilweise schon vor einer Woche vorgelegt hat, und eines relativ zuversichtlichen Ausblicks auf das Schlussquartal sind die Stuttgarter optimistischer für das Gesamtjahr.

Daimler: 2.000 Mitarbeiter nutzen Abfindungsprogrogramm

Daimler erzielt beim geplanten Abbau von Arbeitsplätzen Fortschritte. Mittlerweile hätten knapp 2.000 Mitarbeiter das Abfindungsprogramm in Anspruch genommen. "Ich will das nicht überbetonen, aber es geht in die richtige Richtung", erklärte Finanzvorstand Harald Wilhelm während einer Telefonkonferenz. Der Konzern sei eindeutig nicht im Bereich betriebsbedingter Kündigungen. Bei Neueinstellungen sei Daimler deutlich auf die Bremse gegangen.

Verkauf von Wirecard Nordamerika bringt über 300 Mio EUR ein - Zeitung

Der Verkauf von Wirecard North America hat dem insolventen Unternehmen einem Zeitungsbericht zufolge einen dreistelligen Millionenerlös eingebracht. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, wurden mit den Verkauf des Nordamerika-Geschäfts 300 Millionen Euro erlöst. Das decke allerdings nur einen kleinen Teil der Schulden, die sich auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro belaufen.

Ceconomy: Umsatzdynamik setzt sich im 1Q fort

