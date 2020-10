DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

MONTAG: In Österreich ruht der Handel wegen des Nationalfeiertags.

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.468,25 +0,25% +7,26% Euro-Stoxx-50 3.211,79 +1,27% -14,24% Stoxx-50 2.881,72 +1,13% -15,32% DAX 12.696,74 +1,23% -4,17% FTSE 5.883,05 +1,68% -23,29% CAC 4.925,94 +1,54% -17,60% Nikkei-225 23.516,59 +0,18% -0,59% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,16 -0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,83 40,64 +0,5% 0,19 -27,7% Brent/ICE 42,74 42,46 +0,7% 0,28 -30,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,54 1.904,10 +0,3% +6,44 +25,9% Silber (Spot) 24,78 24,78 +0,0% +0,01 +38,8% Platin (Spot) 894,10 885,38 +1,0% +8,73 -7,4% Kupfer-Future 3,15 3,15 +0,1% +0,00 +11,5%

Die Ölpreise pendeln zum Wochenausklang um die Schlussstände des Vortages. Belastet wird das Sentiment weiterhin von der global rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen und in der Folge immer häufiger verhängten neuen Lockdowns. Dies dürfte sich negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken. Dazu kommt das weiter herrschende Überangebot auf dem Ölmarkt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Aufschlag wird die Wall Street am letzten Handelstag der Woche erwartet. Im Verlauf des Handels könnten die Kurse allerdings auch ins Minus drehen, wenn die Investoren vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen, heißt es. So befinden sich Demokraten und Republikaner weiter in zähen Verhandlungen um ein neues Konjunkturpaket. Zuletzt gab es wieder optimistischere Stimmen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich vor den US-Präsidentschaftswahlen noch eine Einigung geben wird, ist weiterhin offen. Für Impulse dürfte dagegen weiter die laufende Berichtssaison sorgen. Zudem gibt die global rasant steigende Zahl an Neuinfektionen weiterhin Anlass zur Sorge. Auch in den USA ist deren Zahl mit zuletzt über 70.000 Neuinfektionen an einem Tag auf den höchsten Stand seit Juli geklettert. Kaum Einfluss dürfte dagegen die letzte US-Fernsehdebatte zwischen dem Republikaner Joe Biden und US-Präsident Donald Trump haben, heißt es. Die beiden Kandidaten hätten ihre unterschiedlichen Standpunkte erneut zum Ausdruck gebracht. Zudem hätten schon rund 47 Millionen Amerikaner ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, was den Einfluss der Debatte begrenze. Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie vorbörslich stark abwärts. Der Chipkonzern hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn massiv enttäuscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -11,3 Punkte zuvor: -10,8 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Freitagmittag freundlich. Einen positiven Impuls lieferten am Morgen gute Unternehmenszahlen zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. In den vergangenen vier Tage ist der DAX allerdings gefallen, in die Woche war der Index mit 12.948 Punkten deutlich höher gestartet. Die Nachrichten von weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und die sogenannte "Zweite Infektionswelle" drücken bereits auf die Stimmung der Einkaufsmanager. So ist der aggregierte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor in der Eurozone im Oktober von 50,4 auf 49,4 gefallen - der dritte Rückgang in Folge. Positiv überraschte der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Positive Impulse kommen derweil von der Berichtssaison - und hier vor allem von Daimler, L'Oreal und Renault. Daimler hat anlässlich ergänzender Quartalszahlen die Prognose erhöht. Der Kurs zieht um 2,5 Prozent an. Und Renault gewinnen 1,5 Prozent, der französische Autobauer hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Auch die Geschäftszahlen von L'Oreal stoßen am Markt auf ein positives Echo. Wie Jefferies anmerkt, ist das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal klar über den Marktschätzungen eines Rückgangs ausgefallen. Die Citigroup hebt vor allem die starke Entwicklung des Digitalgeschäfts hervor. Der Kurs steigt um 1,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:49 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1847 +0,22% 1,1798 1,1826 +5,6% EUR/JPY 124,01 +0,04% 123,57 123,92 +1,7% EUR/CHF 1,0715 -0,10% 1,0709 1,0726 -1,3% EUR/GBP 0,9061 +0,26% 0,9036 0,9032 +7,1% USD/JPY 104,68 -0,16% 104,74 104,80 -3,8% GBP/USD 1,3073 -0,06% 1,3057 1,3092 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,6519 -0,27% 6,6753 6,6717 -4,5% Bitcoin BTC/USD 13.013,00 -1,08% 12.909,51 12.943,25 +80,5%

Der Euro legt nach gemischt ausgefallenen Einkaufsmangerindizes aus der Eurozone leicht zu. Während der Index für das Verarbeitende Gewerbe entgegen der Erwartung zulegte, fiel der Index für den Dienstleistungssektor etwas deutlicher als prognostiziert. M it aktuell 1,18xx Dollar bewegt sich der Euro in der Nähe seines Tageshochs.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Woche mehrheitlich mit leichten Gewinnen gezeigt. Der Handel war jedoch von Zurückhaltung geprägt. Die Handelsplätze folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Im Blick der Anleger lagen weiterhin die anhaltenden Verhandlungen um neue Stützungsmaßnahmen in den USA. Etwas Hoffnung gaben Äußerungen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich dazu vor den US-Präsidentschaftswahlen kommen wird, war weiter offen. Den Hauptbelastungsfaktor stellte die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit deutlich steigenden Infektionszahlen. Auf dem chinesischen Festland gab der Composite-Index in Schanghai vor den Strategieplänen der KP nach. Der Pharmasektor zeigte sich schwächer, nachdem aufgrund von Optimismus hinsichtlich eines chinesischen Covid-19-Impfstoffes die Kurse zuletzt zugelegt hatten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt haben sich bis Donnerstagabend angesichts steigender Infektionszahlen etwas ausgeweitet. Es steht zu befürchten, dass die steigende Zahl an lokalen Lockdowns zunehmend auf die Wirtschaft drücken wird. Der aggregierte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in der Eurozone ist im Oktober von 50,4 auf 49,4 gefallen, das ist der dritte Rückgang in Folge. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Ratingagentur die Einstufung für Italien bestätigen wird, da die Unterstützung für das Land durch die EU und die EZB die negative Fiskaldynamik überwiegen sollte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler erhöht Gewinnausblick nach starkem Quartal

Daimler hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown sowie Kostensenkungen profitiert und den Gewinn trotz sinkender Umsätze deutlich gesteigert. Besonders in China, aber auch in Europa erzielte der DAX-Konzern wieder steigende Erlöse. Angesichts der überraschend guten Geschäftszahlen, die Daimler teilweise schon vor einer Woche vorgelegt hat, und eines relativ zuversichtlichen Ausblicks auf das Schlussquartal sind die Stuttgarter optimistischer für das Gesamtjahr.

Daimler: 2.000 Mitarbeiter nutzen Abfindungsprogrogramm

Daimler erzielt beim geplanten Abbau von Arbeitsplätzen Fortschritte. Mittlerweile hätten knapp 2.000 Mitarbeiter das Abfindungsprogramm in Anspruch genommen. "Ich will das nicht überbetonen, aber es geht in die richtige Richtung", erklärte Finanzvorstand Harald Wilhelm während einer Telefonkonferenz. Der Konzern sei eindeutig nicht im Bereich betriebsbedingter Kündigungen. Bei Neueinstellungen sei Daimler deutlich auf die Bremse gegangen.

Verkauf von Wirecard Nordamerika bringt über 300 Mio EUR ein - Zeitung

Der Verkauf von Wirecard North America hat dem insolventen Unternehmen einem Zeitungsbericht zufolge einen dreistelligen Millionenerlös eingebracht. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, wurden mit den Verkauf des Nordamerika-Geschäfts 300 Millionen Euro erlöst. Das decke allerdings nur einen kleinen Teil der Schulden, die sich auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro belaufen.

Ceconomy: Umsatzdynamik setzt sich im 1Q fort

In Ceconomys Media-Markt- und Saturn-Märkten hat sich die dynamische Umsatzentwicklung des Schlussquartals im laufenden ersten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2020/21 fortgesetzt, wie der Düsseldorfer SDAX-Konzern mitteilte.

KWS Saat legt operativ zu und erhöht Dividende moderat

Der Saatguthersteller KWS hat nach Sondereffekten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) weniger verdient. Der Nettogewinn sank um 8,8 Millionen auf 85,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Einbeck mitteilte. Während ein positiver Einmaleffekt aus 2018/19 fehlte, belasteten im Berichtsjahr nicht-zahlungswirksame Effekte aus der Kaufpreisallokation für den übernommene Gemüsesaatgut-Produzenten Pop Vriend Seeds in Höhe von 33,0 Millionen Euro das Ergebnis.

SAS schließt Rekapitalisierung ab

Die von der Coronakrise getroffene skandinavische Fluggesellschaft SAS hat ihre geplante Rekapitalisierung abgeschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Airline hervor. SAS hatte im Laufe des Jahres Pläne vorgelegt, mit der ein finanzieller Kollaps vermieden werden sollte, nachdem der Flugverkehr wegen Covid-19 weitgehend zum Erliegen gekommen war.

Siemens Healthineers bekommt US-Kartellfreigabe für Varian-Übernahme

Bei der geplanten Milliardenübernahme des US-Strahlenspezialisten Varian Medical Systems hat Siemens Healthineers eine weitere Hürde genommen. Nach Ablauf der gesetzlichen Wartezeit hat die US-Kartellaufsicht FTC die Transaktion freigegeben, teilte der Medizintechnikkonzern aus Erlangen mit.

Signify steigert Gewinn und Umsatz in 3Q - Cooper-Lighting-Zukauf hilft

Signify hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz habe von dem Zukauf von Cooper Lighting profitiert. Angesichts der sich beschleunigenden Ausbreitung des Coronavirus äußerte sich der niederländische Hersteller von Leuchtmitteln vorsichtig und sah von einer Prognose für das Gesamtjahr ab.

ABB hält Margen konstant - Buchgewinn treibt Überschuss

Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im dritten Quartal fast 90 Prozent seines Gewinns eingebüßt. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit belief sich auf 71 Millionen US-Dollar nach 577 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dafür waren im Wesentlichen Firmenwertabschreibungen von 311 Millionen Dollar und Negativeffekte aus früher verkauften Unternehmensteilen von 203 Millionen Dollar ursächlich. Unter dem Strich sorgte der Verkauf von Power Grids an Hitachi für einen Milliardengewinn.

Air Liquide mit 3Q-Umsatzrückgang - sieht Gewinn fast auf Vj-Niveau

Air Liquide hat im dritten Quartal aufgrund von Währungs- und Preiseffekten weniger umgesetzt. Im Gesamtjahr soll der Nettogewinn fast das Vorjahresniveau erreichen, wie der französische Hersteller von Industriegasen mitteilte.

Atoss steigert Gewinn und Umsatz im 3Q - auf Kurs für neue Prognose

Atoss hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zweistellige Wachstumsraten erzielt. In den ersten neun Monaten steigerte der Münchener Softwarekonzern den Gewinn überproportional zum Umsatz. Mit vorläufigen Neumonats-Eckzahlen hatte das Unternehmen, das Software für Personalsteuerung entwickelt, am Dienstag die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Für diese sieht sich der Konzern auf Kurs.

Barclays schreibt schwarze Zahlen - vorsichtig optimistisch

Barclays hat im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Gesamterträge sanken. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen. Bremsend wirkte eine erhebliche Risikovorsorge auf mögliche Kreditausfälle. Die Londoner Bank äußerte sich verhalten optimistisch zum Ausblick, dieser werde von den weiteren Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie sowie vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen abhängen. Die Kosten will die Bank 2020 stabil gegenüber dem Vorjahr halten. Sie will aber eine Senkung der strukturellen Kosten überprüfen, was zu zusätzlichen Belastungen führen könnte.

Electrolux erhöht nach unerwartet gutem Quartal Erwartungen

Electrolux hat nach einem unerwartet hohen Gewinn im dritten Quartal die Absatzerwartungen für das Gesamtjahr 2020 angehoben. Der schwedische Haushaltsgerätehersteller beobachtet laut eigenen Angaben eine von Nachholeffekten beflügelte erhebliche Markterholung, die von Förderanreizen verschiedener Regierungen noch unterstützt wird.

Intercontinental Hotels verliert weiter Umsatz - Cashflow positiv

Die Intercontinental Hotels Group hat im dritten Quartal pro verfügbarem Zimmer auf vergleichbarer Basis weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Der Rückgang fiel jedoch nicht mehr so drastisch aus wie im Quartal zuvor, teilte der Hotelkonzern mit, zu dem neben der namensgebenden Kette auch die Marken Holiday Inn und Crowne Plaza gehören.

Nordea übertrifft mit Nettogewinn im 3. Quartal die Erwartungen

Die Nordea Bank hat mit einem hohen Nettogewinn im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Finanzkonzern verbuchte einen Überschuss von 837 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr mit einem Verlust von 332 Millionen Euro rote Zahlen geschrieben worden waren. Analysten hatten nach einem von Factset zusammengestellten Konsens mit einem Nettogewinn von 697 Millionen Euro gerechnet.

Renault im 3. Quartal mit geringerem Umsatz

Renault hat im dritten Quartal weniger umgesetzt, die Markterwartungen aber leicht übertroffen. Wie der französische Autohersteller mitteilte, sanken die Erlöse um 8,2 Prozent auf 10,37 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 10,28 Milliarden Euro gerechnet. Die Autoverkäufe gingen um gut 6 Prozent auf 806.320 Fahrzeuge zurück. Eine positive Entwicklung habe die Renault SA wie auch schon andere Hersteller im September erzielt. In Europa steigerte der Konzern die Verkäufe im vergangenen Monat um 8 Prozent.

Tesla ruft in China 30.000 Autos wegen technischer Probleme zurück

Tesla ruft in China etwa 30.000 Fahrzeuge der Modelle S und X wegen Problemen mit der Radaufhängung zurück. Dabei handelt es sich um importierte Autos, die zwischen dem 17. September 2013 und dem 15. Januar 2018 hergestellt wurden, heißt es Erklärung der staatlichen chinesischen Marktaufsicht.

Vattenfall bietet Berlin den Verkauf seines Stromnetzes an

Im langjährigen Streit um das Berliner Stromnetz will sich der schwedische Energiekonzern Vattenfall komplett aus dem Geschäftsfeld zurückziehen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dem Senat alle Anteile an der Stromnetz Berlin GmbH zum Kauf angeboten. Damit sollten "die jahrelangen Auseinandersetzungen um die Stromkonzession beendet und ein vorhersehbarer und klarer Weg für die weitere Entwicklung des Berliner Stromnetzes geebnet werden", hieß es von Vattenfall.

