Die Abwärtstendenz des EUR/JPY trifft in der Mitte der 123,00 auf eine Unterstützung - Ein Widerstand befindet sich bei 125,00 - Die EUR/JPY Abwärtskorrektur vom Montag-Hoch um 125.000 trifft am 100-Tage-SMA im Bereich der 123,50 auf eine Unterstützung. Wenn die Verkäufer weiter nach Süden drängen, könnnen die Monatstiefs in der Gegend um 123,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...