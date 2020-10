DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Markit: Industie hält deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs

Dank der abermals kräftigen Steigerung der Industrie ist die deutsche Wirtschaft im Oktober auf Wachstumskurs geblieben. Die Entwicklung war jedoch zweigeteilt: Während die Industrie boomte, schrumpfte der Servicesektor - ausgelöst durch die neuen Restriktionen und die zunehmende Unsicherheit infolge der zweiten Infektionswelle. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 54,5 von 54,7 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorging.

Markit: Wirtschaft der Eurozone schrumpft im Oktober leicht

Die Wirtschaftsleistung der Eurozone ist im Oktober wieder leicht geschrumpft. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 49,4 Zähler von 50,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 49,3 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Commerzbank: EZB stockt PEPP frühestens im Dezember auf

Die Analysten der Commerzbank erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Pandemiekaufprogramm PEPP frühestens im Dezember aufstocken wird. Chefvolkswirt Jörg Krämer schreibt in seinem Ausblick auf die Ratssitzung in der nächsten Woche: "Im dritten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt des Euroraums stärker zugelegt haben als ursprünglich von der EZB geschätzt. So rechnen wir basierend auf den bisher veröffentlichten Monatsdaten gegenüber dem zweiten Quartal mit einem beachtlichen Plus von 11 Prozent."

Russische Notenbank belässt Leitzins bei 4,25 Prozent

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief stabil gehalten, da ein rascher Anstieg der Coronavirus-Fälle die Wirtschaftsaussichten eingetrübt und die Volatilität des russischen Rubels im Vorfeld der US-Wahlen zugenommen hat. Der Leitzins verharrte bei 4,25 Prozent, nach mehreren Senkungen zu Beginn dieses Jahres, die den Zinssatz auf ein postsowjetisches Tief drückten.

Spahn erwartet Impfstoff Anfang nächsten Jahres

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet "Anfang nächsten Jahres" mit einem Impfstoff gegen Covid-19 für die deutsche Bevölkerung. Es könne Januar sein, vielleicht auch Februar oder März - oder sogar noch später. "Natürlich wäre es das Beste, ein Impfstoff würde Neuinfektionen verhindern. Aber es wäre auch schon ein Gewinn, wenn er den Krankheitsverlauf milder macht", sagte Spahn dem Spiegel.

Ministerpräsident Hans warnt vor drastischeren Einschränkungen

Der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans (CDU), hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an die Gesellschaft appelliert, ihre soziale Kontakte zu reduzieren und bei einer Verschärfung der Situation mit drastischeren Einschnitten gedroht. "Wichtig ist, dass die Gesellschaft sich jetzt zusammenreißt und einfach versucht, so gut es geht, die soziale Kontakte zu reduzieren", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

Merkel plant Regierungserklärung im Bundestag zur Pandemie

Angesichts der sich zuspitzenden Pandemie will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Ziel ihrer Rede am Donnerstagvormittag sei es, die Politik der Bundesregierung in der Corona-Pandemie zu erläutern, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Damit reagiert die Kanzlerin auch auf Forderungen aus der Opposition.

Altmaier sichert Tourismusindustrie weitere Corona-Hilfen zu

Deutschland will der strauchelnden Tourismusindustrie nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der sich verschärfenden Corona-Krise stärker unter die Arme greifen. "Wir sind entschlossen, unsere Hilfsanstrengungen im Rahmen dessen, was die Europäische Kommission uns ermöglicht, auszubauen und zu erhöhen", sagte Altmaier am Freitag während eines gemeinsamen Statements mit der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, vor einer Konferenz der EU-Wettbewerbsminister.

Wirtschaftsministerium will Mittelstandshilfen verlängern

Weil die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen noch nicht voll ausgeschöpft sind, erwägt die Bundesregierung eine Verlängerung bis 2021. Der Mittelabfluss aus dem Gesamtpaket in Höhe von 50 Milliarden Euro, gerechnet seit Beginn der Soforthilfen im April, sei zwar "beachtlich, aber immerhin noch im Rahmen", sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), zum Start des digitalen Europäischen Tourismusforums in Berlin. Vom Gesamtbudget werde voraussichtlich noch Geld in Höhe von 25 Milliarden Euro übrig bleiben.

Altmaier: Europa technologisch im Wettbewerb besser gerüstet

Deutschland und Europa haben nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im internationalen Wettbewerb um die Zukunftstechnologien Fortschritte gemacht. Dennoch müsse man faire Wettbewerbsbedingungen mit Drittstaaten der Europäischen Union (EU) schaffen, damit die EU-Industrie weitere floriere, sagte der CDU-Politiker vor Beratungen der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Minister der EU-Mitgliedstaaten.

Großbritannien und Japan unterzeichnen Handelsabkommen

Nach nur wenigen Monaten Verhandlungen haben Großbritannien und Japan ein Handelsabkommen unterzeichnet, das bereits am 1. Januar in Kraft treten soll. 99 Prozent der zwischen beiden Ländern gehandelten Güter und Dienstleistungen sollen damit künftig zollfrei bleiben. Nach britischen Angaben wird das Abkommen das Handelsvolumen um 15,2 Milliarden Pfund (16,5 Milliarden Euro) erhöhen.

UNO: "Dauerhafte Waffenruhe" für Libyen vereinbart

Die Konfliktparteien in Libyen haben sich auf einen Waffenstillstand für das krisengeschüttelte Land verständigt. "Die libyschen Parteien haben ein Abkommen zu einer dauerhaften Waffenruhe für ganz Libyen geschlossen", erklärte die UN-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL) nach fünftägigen Gesprächen in Genf. Sie fügte hinzu: "Diese Errungenschaft ist ein wichtiger Wendepunkt Richtung Frieden und Stabilität in Libyen." Das von den Konfliktparteien in Genf unterzeichnete Abkommen trete "sofort" in Kraft.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Sep Erzeugerpreise +0,4% gg Vormonat

Schweden Sep Erzeugerpreise -4,2% gg Vorjahr

