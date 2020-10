Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Gesellschaft mitteilte, hat Jörg Bantleon seinen Zehn-Prozent-Anteil am Schweizer Finanzdienstleister Bellevue Group verkauft, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe Bantleon, Gründer und Eigner des gleichnamigen Hannoveraner Asset Managers, sein Aktienpaket fast komplett an den US-Investor Hansjörg Wyss weitergereicht. "Die Bellevue Group bedankt sich bei Jörg Bantleon für das Vertrauen und die langjährige Unterstützung und freut sich, dass mit Hansjörg Wyss ein neuer langfristig orientierter Aktionär gewonnen werden konnte", heiße es in der Mitteilung. ...

