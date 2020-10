Wie die US-Sicherheitsbehörde FBI mitteilt, haben russische Hackergruppen seit September Dutzende US-Computernetzwerke aus dem Regierungsumfeld angegriffen. Dabei konnten teils sensible Daten erbeutet werden. Eine Hackergruppe, die unter anderem unter den Namen "Energetic Bear" und "Dragonfly" bekannt ist, bereitet den US-Sicherheitsbehörden Kopfschmerzen. Sie greift seit Wochen Computernetzwerke in Behörden, aber auch im Luftfahrtbereich an. In mindestens zwei Fällen war sie US-Erkenntnissen zufolge erfolgreich. Hacker erbeuten teils sensible Daten Dabei konnten in einem nicht näher bezeichneten ...

