Baden-Baden (ots) - Die Erfolgsmarke "Verstehen Sie Spaß?" des Südwestrundfunks bekommt Nachwuchs: Das neue Online-Only-Format "Verstehen Sie Spaß? Kids" steht in der Tradition seines großen Show-Bruders und richtet sich an Kinder von sechs bis 13 Jahren, ihre Eltern und alle anderen, die Spaß daran haben. Der inszenierte "Prank", also der Streich, und seine mediale Präsentation wird darin neu definiert. Ab 25. Oktober, 11 Uhr, ist der Mix aus Prank-Filmen, Challenges und Do-It-Yourself-Elementen in der ARD Mediathek und dem Youtube-Kanal von "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen sowie nachträglich bei "Youtube Kids". Geplant sind zunächst monatlich sieben 30-minütige Folgen. Das Moderatorenteam der Online-Show besteht aus Maxine Klug (16) und Sinan El Sayed (19). Das Duo wird das neue Format in der Live-Sendung der SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" am 31. Oktober im Ersten vorstellen.Zeitgemäß, familientauglich und kindgerechtDer "Prank" hat eine lange Tradition. Max und Moritz, Pumuckl, Michel aus Lönneberga und Pippi Langstrumpf haben ihn in ihren Geschichten gemeistert sind für viele echte Kindheitsheld*innen. All diese Figuren sind frech, lustig, kreativ und konfrontieren ihre Umwelt auf humorvolle Weise mit den Absurditäten des Alltags. Den Witz und die Leichtigkeit dieser Figuren und Plots nimmt sich das neue Format zum Beispiel, um zeitgemäß, familientauglich und kindgerecht Humor in den Alltag seiner Zuschauer*innen holen. Im Fokus stehen Kinder und Jugendliche, die Erwachsenen Streiche spielen. In jedem Prank wird erklärt, was passieren soll - die jungen Zuschauer*innen werden so zu "Komplizen" gemacht, die mehr wissen als die erwachsenen "Opfer".Mix aus Prank-Filmen, Challenges und Do-It-Yourself ElementenDoch bei "Verstehen Sie Spaß? Kids" sind nicht nur reine Pranks zu sehen: Das Format ist eine eigenständige 30-minütige Online-Only-Sendung mit einem Mix aus Prank-Filmen, Challenges und Do-It-Yourself Elementen. Maxine Klug (16) und Sinan El Sayed (19) führen nicht nur durch die Show, die beiden fungieren auch als Lockvögel. Als Opfer oder Lockvögel werden außerdem bekannte Youtuber*innen und Influencer*innen dabei sein, die vor allem in der jungen Zielgruppe bekannt sind. Neben ihren Rollen in den Pranks geben sie Tipps fürs Nachmachen. So können die Zuschauer*innen unter anderem lernen, wie Rasierschaum-Torte gebacken wird oder wie sich aus unliebsamem Gemüse wie Brokkoli oder Rosenkohl falsche Lollis herstellen lassen.Maxine Klug und Sinan El Sayed Gäste bei "Verstehen Sie Spaß?" live am 31.10.2020Am Sonntag, 25. Oktober 2020, ab 11 Uhr ist die erste Folge in der ARD Mediathek und im Youtube-Kanal von "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen sowie nachträglich bei "Youtube Kids" online. In den ersten drei Folgen pranken Maxine und Sinan unter anderem "Tigerentenclub"-Moderatorin Amelie Stiefvatter, Entertainer Bürger Lars Dietrich und die Macher des Youtube-Kanals "Freekickerz". Eine Woche nach Sendestart des neuen Formats, am 31. Oktober dieses Jahres, sind Maxine Klug und Sinan El Sayed Gäste in der Live-Sendung der SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" und stellen das neue Online-Format vor.Links"Verstehen Sie Spaß? Kids" ab 25. Oktober 2020, 11 UhrIn der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/sendung/verstehen-sie-spass/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMjUxMDAy/Und im Youtube-Kanal von "Verstehen Sie Spaß?": https://www.youtube.com/user/VSSpassWeitere Informationen unter: http://swr.li/verstehen-sie-spass-kidsFotos unter www.ARD-foto.de