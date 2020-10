Der Berliner Ladeinfrastruktur-Spezialist Ubitricity hat erste Laternenladepunkte in Frankreich in Betrieb genommen. In der Stadt Rely nahe Calais wurden 22 solcher Ladepunkte für Elektrofahrzeuge auf einem Krankenhausparkplatz und der anliegenden öffentlichen Straße installiert. Ubitricity hat mit dem Ladegerät namens SimpleSocket Étoile eine Lösung speziell für den französischen Markt entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...