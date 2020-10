Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Tech-Rallye ist am Markt noch gut in Erinnerung, allerdings auch ihr abruptes, zumindest zwischenzeitliches Ende. Winkt bald eine Neuauflage? Viele Hoffnungen scheinen auch in der laufenden Berichtssaison auf den US-Tech-Werten zu ruhen. Zu Recht? Können die Unternehmen von der neuen Corona-Lage als quasi Krisengewinner ein weiteres Mal profitieren? Darüber spricht Anouch Wilhelms, Société Générale in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe.