Mainz (ots) -Woche 43/20Freitag, 23.10.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:3.25 Tatort Weißes HausDer Fall James ComeyUSA 20184.55 ZDFzeitDonald Trump - Der unterschätzte PräsidentDeutschland/USA 2020"White Boy Rick - Drogendealer für das FBI" um 4.50 Uhr entfälltWoche 44/20Samstag, 24.10.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USAFrankreich 20196.20 "New York Times"-ReportageDas Ende der Auto-CityUSA 20186.45 "New York Times"-ReportageMit dem Taxi in den RuinUSA 20187.10 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nachDeutschland 20197.55 Leschs KosmosFürchtet Euch! Was die Angst mit uns machtDeutschland 20188.25 Leschs KosmosDie unausgeschlafene GesellschaftDeutschland 20188.50 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 20159.20 Leschs KosmosBurnout: Hysterie oder Epidemie?Deutschland 20169.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Leschs KosmosEiseskälte: Zwischen Heilkraft und VerderbenDeutschland 201710.20 Leschs KosmosFische - mehr als nur fette BeuteDeutschland 201810.50 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 201611.20 Terra XRätselhafte PhänomeneSternengold und der Hauch des TodesDeutschland 202012.05 Terra XRätselhafte PhänomeneDiamantenfieber und sprechende PflanzenDeutschland 202012.50 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde SteineDeutschland 201813.34 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 201814.20 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 201715.05 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 201715.50 Faszinierende ErdeFlüsseDeutschland 201916.35 Faszinierende ErdeGebirgeDeutschland 201917.20 Faszinierende ErdeGletscherDeutschland 201918.05 Faszinierende ErdeKüstenlandschaftenDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:20.55 Terra XRätselhafte PhänomeneDiamantenfieber und sprechende PflanzenDeutschland 2020(weiterer Ablauf ab 21.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.40 heute-showWoche 44/20Sonntag, 25.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.50 Mythen-JägerDie Gebeine der Johanna von OrléansGroßbritannien 201313.35 Mythen-JägerVeronika und das Schweißtuch JesuGroßbritannien 201414.20 Mythen-JägerDas verschollene BernsteinzimmerGroßbritannien 201115.05 Karthagos vergessene KriegerDeutschland 201515.55 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 201716.40 1491 - Amerika vor KolumbusJäger und BauernKanada 201717.25 1491 - Amerika vor KolumbusWissen und MachtKanada 201718.10 1491 - Amerika vor KolumbusVerlorene WeltKanada 201718.55 Montezuma - Legendärer Herrscher der AztekenGroßbritannien 2009(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mythen und MonsterDrachenUSA/Italien 201822.25 Mythen und MonsterRiesenkrakeUSA/Italien 201823.10 Mythen und MonsterUSA/Italien 201823.50 Mythen und MonsterQuetzalcoatlUSA/Italien 20180.40 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 20171.25 1491 - Amerika vor KolumbusJäger und BauernKanada 20172.10 1491 - Amerika vor KolumbusWissen und MachtKanada 20172.55 1491 - Amerika vor KolumbusVerlorene WeltKanada 20173.40 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 20154.25 Mythen-JägerDie Mauern von JerichoGroßbritannien 2014Woche 44/20Montag, 26.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:5.10 Mythen-JägerDie Suche nach dem Heiligen KreuzDeutschland 20125.55 Mythen-JägerDie Gebeine der Johanna von OrléansGroßbritannien 20136.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder!Mit der Verkehrspolizei im EinsatzDeutschland 20187.25 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 20158.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Vollgas brutalWas tun gegen Rüpel und Raser?Deutschland 20168.55 Crash CopsDas Verkehrsunfall-KommandoDeutschland 20169.40 ZDF.reportageSchrottplatz XXLDeutschlands größter Auto-VerwerterDeutschland 2017"Schrottplatz XXL - Deutschlands größter Auto-Verwerter"(43'-Version)entfällt10.10 Hochbetrieb auf dem AutohofZweite Heimat für TruckerDeutschland 2015(weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.35 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 2015(weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.05 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 201817.50 Büro 39 - Nordkoreas schwarze KassenDeutschland 2020(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:22.05 Das Rätsel des EismondsLeben auf dem Titan?Deutschland 2019(weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:1.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitGalaxienUSA 20101.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSonnensystemeUSA 20102.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer UrknallUSA 20103.25 Das Geheimnis der dunklen EnergieGroßbritannien 20164.10 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20164.50 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten ErdeDeutschland 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4743010