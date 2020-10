Zürich (ots) - Der global agierende Impact Asset Manager ThomasLloyd verstärkt sein Führungsgremium in Zürich mit Manuela M. Froehlich. Die versierte und erfahrene Fachfrau wird als Managing Director, Head of Business Development & Sales Support EMEA sowohl die Vertriebsaktivitäten der Gruppe als auch die kürzlich eingeführte digitale Investmentplattform für nachhaltige Sachwerte von ThomasLloyd weiterentwickeln und mit Blick auf zeitgemäße Kundenbedürfnisse ausgestalten. Hierfür bringt sie beste Voraussetzungen mit, war sie doch in vergleichbar anspruchsvollen Positionen, zuletzt als Global Head of Business Development für die LRI Group aktiv, einer Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die alternative Investmentstrategien für Asset Manager und Investoren strukturiert und verwaltet. Zuvor war Froehlich für die deutsche Aquila Gruppe, einen pan-europäischen alternativen Investment Manager im Bereich Sachwerte, tätig.Manuela M. Froehlich ist überdies Mitbegründerin von Fondsfrauen (https://fondsfrauen.de/), dem größten deutschsprachigen Karrierenetzwerk für Frauen in der Fonds- und Finanzbranche. Sie ist damit in der europäischen Finanzindustrie bestens vernetzt und verankert. "Es ist eine sehr spannende Zeit, um sich einem führenden unabhängigen Vermögensverwalter und Impact Investor anzuschließen, der Pionierarbeit für nachhaltige Infrastruktur- und Klimafinanzierung in Schwellenländern leistet. Die einzigartigen Anlagelösungen sind auf ein breites Spektrum privater und institutioneller Anleger zugeschnitten und erzielen dadurch eine bedeutende Wirkung. Die ehrgeizigen Pläne von ThomasLloyd sind für mich dabei sehr motivierend und ich freue mich über die Chance, mit all meinem Fachwissen, meiner Erfahrung und viel Leidenschaft zu dieser Erfolgsgeschichte beizutragen!", sagt Manuela Froehlich."Sie ergänzt und komplettiert unser Führungsteam gleich in mehrfacher Hinsicht: Zum einen ist Frau Froehlich eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Macherqualitäten, die mit ihrem Sachverstand und ihrer Kundennähe bereits mehrfach überzeugt hat. Zum anderen weiß sie sehr genau um die Bedürfnisse unserer Kernkunden - dazu gehören Finanzintermediäre, Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices sowie institutionelle Investoren und öffentlich rechtliche Institutionen - und wird uns im Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen einen großen Schritt weiterbringen", kommentiert T.U. Michael Sieg, Group CEO von ThomasLloyd den personellen Neuzugang. "Sie wird in Zürich ein Schlüsselteam aufbauen und leiten, welches in den kommenden Monaten auf bis zu 25 Kolleginnen und Kollegen anwachsen dürfte", fügt er weiter an.Über die ThomasLloyd GroupThomasLloyd ist ein globales Anlage- und Beratungsunternehmen, das auf den notwendigen Prozess für soziale und ökologische Veränderung spezialisiert ist und sich ausschließlich auf Finanzierung, Errichtung und Betrieb nachhaltiger Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft und Immobilien konzentriert. Das Angebot des Unternehmens umfasst Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in diesen Sektoren. Neben der Strukturierung, Platzierung und Verwaltung von Impact-Investing-Lösungen bietet Thomas Lloyd auch Beratung und Finanzierung für Projekte und Unternehmen sowie digitale Finanzdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Anlagevermittlung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. ThomasLloyd wurde 2003 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Impact-Investing- und Klimafinanzierungsanbieter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich und über 250 Mitarbeitern an 17 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien verwaltet derzeit ein Vermögen von über 4,1 Mrd. USD für mehr als 60.000 private und institutionelle Anleger. Nähere Informationen unter: www.thomas-lloyd.com (http://www.thomas-lloyd.com)Weitere Informationen:ThomasLloyd GroupPress/CommunicationPhone +49 (0)89 599 890 313Fax +49 (0)89 599 890 323public.relations@thomas-lloyd.comwww.thomas-lloyd.comOriginal-Content von: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103578/4743017