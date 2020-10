Mainz (ots) - Krimireihe mit komödiantischen Zügen in zwei Folgen: "McDonald & Dodds" ist zu sehen ab 25. Oktober 2020, jeweils sonntags um 22.15 Uhr, im ZDF und in der ZDFmediathek. Dem älteren Detective Sergeant Dodds (Jason Watkins) im englischen Bath wird die junge leitende Ermittlerin McDonald (Tala Gouveia) vor die Nase gesetzt. Denn Dodds muss nach elf Jahren Schreibtischarbeit wieder in einen Außeneinsatz, und wirkt von Beginn an überfordert. McDonald wiederum hat von ihrem Chef den Auftrag bekommen, Dodds mehr oder weniger sanft in den vorzeitigen Ruhestand zu drängen. Doch das ungleiche Duo erkennt schnell, dass es aufeinander angewiesen ist.Die beiden Folgen stehen nach der TV-Ausstrahlung jeweils 30 Tage lang in der ZDFmediathek, wahlweise in der synchronisierten als auch in der englischen Originalfassung, zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mcdonaldunddodds"McDonald & Dodds" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/serien/mcdonald-und-doddsPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/mcdonald-dodds/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4743102