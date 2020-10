Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Oktober hat sich an den Börsen inzwischen alles andere als golden entwickelt. Seit die Corona-Zahlen deutlich ansteigen, ist auch die Angst vor neuen Lockdowns zurück. Außerdem bestimmen politische Hängepartien sowie Zahlen und Ausblicke der Unternehmen das Bild an den Märkten. Was die Börse in dieser Woche daraus gemacht hat und was in der kommenden Woche auf dem Terminkalender steht, darüber reden Johanna Krämer und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche".