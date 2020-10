Das US-amerikanische Produktionswachstum gewann im Oktober wieder an Wachstumsdynamik, da die Geschäftstätigkeit mit der höchsten Rate seit 20 Monaten stieg und sich der Geschäftsoptimismus deutlich verbesserte, so der US-PMI-Bericht von IHS Markit. Tatsächlich erreichte die Flash-Version des PMI für das verarbeitende Gewerbe in den USA im Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...