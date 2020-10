Die Tüllen dieses Adaptersystems passen in die Kabeleinführungen KEL und Quick von Icotek. Die Adaptertülle AT-PP ist auf Basis einer KT-Kabeltülle groß aufgebaut; in dieser Tülle ist ein Polyamid-Korpus integriert. Die teilbare Kabeleinführung dient zum Durchführen vorkonfektionierter Leitungen und wird gleichzeitig zur Schnittstelle. So kann auf zusätzliche Ausbrüche verzichtet und die Arbeitskosten gesenkt werden. Durch die anschraubbaren Anbaugehäuse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...