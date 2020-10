Der USD/JPY ist am Freitag erneut unter Druck geraten und erodierte seine Gewinne aus der asiatischen Sitzung - Eine bärische Flaggenformation erhöht die Abwärtsrisiken - Bei einem Rutsch unter 104,55/50 wäre die bärische Chartformation negativ aufgelöst - Der USD/JPY konnte nicht an seine Gewinne vom Vortag anknüpfen und ist am Freitag erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...