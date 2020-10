DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

MONTAG: In Österreich ruht der Handel wegen des Nationalfeiertags.

AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.198,86 +0,87% -14,59% Stoxx50 2.867,39 +0,62% -15,74% DAX 12.645,75 +0,82% -4,55% FTSE 5.852,81 +1,16% -23,29% CAC 4.909,64 +1,20% -17,87% DJIA 28.187,52 -0,62% -1,23% S&P-500 3.442,24 -0,33% +6,55% Nasdaq-Comp. 11.444,07 -0,54% +27,54% Nasdaq-100 11.587,53 -0,65% +32,69% Nikkei-225 23.516,59 +0,18% -0,59% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,41 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,87 40,64 -1,9% -0,77 -29,4% Brent/ICE 41,90 42,46 -1,3% -0,56 -31,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.897,71 1.904,10 -0,3% -6,39 +25,1% Silber (Spot) 24,47 24,78 -1,2% -0,31 +37,1% Platin (Spot) 905,00 885,38 +2,2% +19,63 -6,2% Kupfer-Future 3,13 3,15 -0,5% -0,02 +10,8%

Die Ölpreise pendeln zum Wochenausklang um die Schlussstände des Vortages. Belastet wird das Sentiment weiterhin von der global rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen und in der Folge immer häufiger verhängten Lockdowns. Dies dürfte sich negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken. Dazu kommt das weiter herrschende Überangebot auf dem Ölmarkt. Der Goldpreis gibt im Vorfeld des Wochenendes nach.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street kann die leichten Startgewinne am Freitag bis zum Mittag Ortszeit nicht halten. Die Investoren werden vor dem Wochenende zurückhaltender, heißt es. So befinden sich Demokraten und Republikaner weiter in zähen Verhandlungen um ein neues Konjunkturpaket. Zuletzt gab es wieder optimistischere Stimmen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich vor den US-Präsidentschaftswahlen noch eine Einigung geben wird, ist weiterhin offen. Für Impulse dürfte dagegen weiter die laufende Berichtssaison sorgen. Zudem gibt die global rasant steigende Zahl an Neuinfektionen weiterhin Anlass zur Sorge. Auch in den USA ist deren Zahl mit zuletzt über 70.000 Neuinfektionen an einem Tag auf den höchsten Stand seit Juli geklettert. Kaum Einfluss dürfte dagegen die letzte US-Fernsehdebatte zwischen dem Demokraten Joe Biden und US-Präsident Donald Trump haben, heißt es. Die beiden Kandidaten hätten ihre unterschiedlichen Standpunkte erneut zum Ausdruck gebracht. Zudem hätten schon rund 47 Millionen Amerikaner ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, was den Einfluss der Debatte begrenze. Bei den Konjunkturdaten standen die Einkaufsmanager für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für den Oktober auf der Agenda. Sie zeigten an, dass die Wirtschaft an Stärke gewinnt, dies konnte den Aktienmarkt aber nicht stützen. Bei den Einzelwerten geht es für die Intel-Aktie um gut 11 Prozent abwärts. Der Chipkonzern hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn massiv enttäuscht. American Express hat im dritten Quartal weniger verdient als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und die Erwartungen des Marktes verfehlt. Für die Aktie geht es um 2,7 Prozent nach unten. Für die Curevac-Aktie geht es um 2,3 Prozent aufwärts. Das Biopharma-Unternehmen hat in seinen präklinischen Studien mit dem Impfstoffkandidaten CVnCoV gegen Covid-19 positive Daten gewonnen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte haben zum Wochenausklang ein deutliches Plus verzeichnet. Einen positiven Impuls lieferten zunächst am Morgen gute Unternehmenszahlen zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Die Nachrichten von weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und die sogenannte "zweite Infektionswelle" drückten auf die Stimmung der Einkaufsmanager. So ist der aggregierte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in der Eurozone im Oktober von 50,4 auf 49,4 gefallen - der dritte Rückgang in Folge. Positiv überraschte dagegen der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Positive Impulse kamen derweil von der Berichtssaison - diesmal aus dem Bankensektor. In der Folge legte der europäische Subindex der Banken um 2,8 Prozent zu und stellte damit den größten Gewinner. Barclays gewannen 7,0 Prozent. Die Bank hat im dritten Quartal doppelt so viel verdient wie erwartet. Nordea Bank (plus 3,6 Prozent) übertraf mit einem hohen Nettogewinn im dritten Quartal ebenfalls die Prognosen. Daimler hat anlässlich ergänzender Quartalszahlen die Prognose erhöht. Der Kurs zog um 1,0 Prozent an. Bei den Zulieferern gewannen Michelin 3,7 Prozent, auch der Reifenhersteller hat die Prognose angehoben. Auch die Geschäftszahlen von L'Oreal stießen am Markt auf ein positives Echo. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent. Für Air Liquide ging es um 2,4 Prozent nach oben. Die Umsätze sind im dritten Quartal laut Citigroup 2 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Das Gasegeschäft habe sich besser als erwartet entwickelt. Im Schlepptau stiegen Linde im DAX um 2,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:49 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1837 +0,14% 1,1798 1,1826 +5,5% EUR/JPY 124,04 +0,07% 123,57 123,92 +1,8% EUR/CHF 1,0726 -0,00% 1,0709 1,0726 -1,2% EUR/GBP 0,9088 +0,56% 0,9036 0,9032 +7,4% USD/JPY 104,79 -0,06% 104,74 104,80 -3,7% GBP/USD 1,3024 -0,44% 1,3057 1,3092 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,6726 +0,04% 6,6753 6,6717 -4,2% Bitcoin BTC/USD 12.820,75 -2,54% 12.909,51 12.943,25 +77,8%

Der Euro legt mit unerwartet positiven Industriedaten aus Deutschland zu. Dank der erneut kräftigen Steigerung der Industrie ist die deutsche Wirtschaft im Oktober auf Wachstumskurs geblieben. Die Entwicklung war jedoch zweigeteilt: Während die Industrie boomte, schrumpfte der Servicesektor. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich ganz leicht. Das Konjunkturbarometer signalisierte aber weiter Wachstum. Der Euro stieg im Anschluss auf ein Tageshoch bei 1,1860 Dollar und notiert aktuell nur knapp unter diesem Niveau.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Woche mehrheitlich mit leichten Gewinnen gezeigt. Der Handel war jedoch von Zurückhaltung geprägt. Die Handelsplätze folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Im Blick der Anleger lagen weiterhin die anhaltenden Verhandlungen um neue Stützungsmaßnahmen in den USA. Etwas Hoffnung gaben Äußerungen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es tatsächlich dazu vor den US-Präsidentschaftswahlen kommen wird, war weiter offen. Den Hauptbelastungsfaktor stellte die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit deutlich steigenden Infektionszahlen. Auf dem chinesischen Festland gab der Composite-Index in Schanghai vor den Strategieplänen der KP nach. Der Pharmasektor zeigte sich schwächer, nachdem aufgrund von Optimismus hinsichtlich eines chinesischen Covid-19-Impfstoffes die Kurse zuletzt zugelegt hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer will Finerenon-Zulassungsantrag noch 2020 stellen

Bayer will für sein neues Medikament Finerenon bis zum Jahresende bei den Gesundheitsbehörden einen Antrag auf Zulassung für die Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung bei gleichzeitigem Typ-2-Diabetes stellen. Das teilte der Pharmakonzern bei Vorstellung der detaillierten Ergebnisse aus einer Phase-III-Studie Fidelio-DKD mit 5.700 Patienten aus 48 Ländern mit.

Lufthansa-Chef fordert Teststrategie für den Luftverkehr

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hofft auf eine baldige Erholung des interkontinentalen Flugverkehrs dank der inzwischen verfügbaren Corona-Schnelltests. Dafür brauche es jedoch "eine gezielte Teststrategie, also verbindliche negative Tests bei Abflug oder Rückkehr", sagte Spohr dem Fachdienst Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility mit Blick auf Langstreckenverbindungen in die USA oder Asien.

Geschirrhersteller BHS baut weniger Stellen ab als geplant

In der Porzellanindustrie in Nordbayern gehen weniger Arbeitsplätze verloren als im Sommer angekündigt. Bei BHS Tabletop, dem Geschirrhersteller für Hotels, Restaurants, Kantinen und Krankenhäuser, werden nach einem jetzt vereinbarten Sozialplan bis zu 190 Stellen abgebaut und nicht wie ursprünglich geplant bis zu 250. Möglich machte dies der Abschluss eines firmenbezogenen Verbandstarifvertrages, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Selb heißt.

Curevac meldet positive präklinische Daten für Corona-Impfstoffkandidat

Das Biopharma-Unternehmen Curevac hat in seinen präklinischen Studien mit seinem Impfstoffkandidaten CVnCoV gegen Covid-19 positive Daten gewonnen. Bei Studien in Mäusen und Hamstern habe der Impfstoffkandidat insgesamt eine ausgewogene humorale und zelluläre Immunantwort ausgelöst, die sich durch hohe Antikörpertiter und eine sehr gute T-Zell-Aktivierung auszeichnet, wie Curevac mitteilte.

Airbus bereitet mögliche A320-Produktionserhöhung ab Mitte 2021 vor

Airbus hat seine Zulieferer gebeten, sich auf eine mögliche Erhöhung der Produktion von Maschinen aus der A320-Familie um bis zu 18 Prozent im zweiten Halbjahr 2021 vorzubereiten. Das teilte der Flugzeughersteller mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der Financial Times. Angesichts der massiven Folgen der Corona-Krise für die Luftfahrtbranche hatte der Konzern seine Produktion im April um rund ein Drittel zurückgefahren.

American Express verdient im 3. Quartal weniger

Der Kreditkartenkonzern American Express hat im dritten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum und die Markterwartungen verfehlt. Die Einnahmen nach Abzug der Zinsaufwendungen waren trotz eines Einbruchs jedoch höher als erwartet. Der Quartalsgewinn ging auf 1,1 Milliarden US-Dollar oder 1,30 Dollar pro Aktie zurück, von 1,8 Milliarden oder 2,08 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 1,34 Dollar gerechnet.

