(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.10.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich. MorphoSys und Evotec korrigierten erneut. An der Wall Street geht es für den Sektor nach unten. Gilead Sciences hat die Übernahme von Immunomedics abgeschlossen. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 12.645 Punkten. Hier ging es für MTU Aero, Merck und Linde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...