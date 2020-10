Der chinesische Yuan ist stabiler als erwartet und hat sich eine relativ hohe Flexibilität bewahrt, sagte die Devisenaufsichtsbehörde des Landes, die State Administration of Foreign Exchange (SAFE), in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Zusätzliche Zitate "Der chinesische Yuan wird immer noch um ein vernünftiges, ausgeglichenes Niveau schwanken". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...