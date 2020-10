Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Der Bezirk Yubei im westchinesischen Chongqing ist ein Ort, an dem man sich schnell zu Hause fühlt und gute Verbindungen nach außen hat. Yubei ist reich an Naturlandschaften, die für viele Chinesen Erinnerungen an Jugendtage auf dem Lande wachrufen.Im Rahmen des Chongqing Showcase 2020 fand am 22. Oktober eine Livestreaming-Kampagne statt, um die Tourismusziele und die Kultur der Region einem breiteren Publikum vorzustellen. Wie die Werbeabteilung der Performance Yubei mitteilte, wurde die Performance auf sechzehn Plattformen live übertragen. Im Bezirk Yubei im westchinesischen Chongqing fühlt man sich wie zu Hause, hat aber auch exzellente Verbindungen nach außerhalb.Der internationale Flughafen Chongqing Jiangbei in Yubei ist einer der acht großen regionalen Luftfahrt-Drehkreuze von China. Dort treffen sich Menschen, die einen der vielen täglichen Abflüge und Landungen nutzen, um sich ihre Träume zu erfüllen, sei es hier oder anderswo.Seit Chongqing eine regierungsunmittelbare Stadt wurde, sind fast 1 Million Menschen nach Yubei gekommen, um zu investieren, Geschäfte zu gründen und sich niederzulassen.Die intelligente Produktion boomt in der Region und das Unternehmertum wird durch Dienstleistungsplattformen, öffentliche Innovationshubs und wissenschaftliche Institutionen gefördert. Es gibt Naturparks, verschiedene große Ausstellungen und kulturelle Aktivitäten. Mode wird hier großgeschrieben. Ein moderner Einkaufskorridor ist der neueste Shoppingdistrikt in der Stadt Yubei, einer intelligenten und lebendigen Stadt.Nostalgielandschaften auf dem Land sind nicht weit entfernt und kontrastieren mit dem Ambiente der Stadt. Im März blühen in Yinhe die Pflaumen, die Kirschblüte ist auf ihrem Höhepunkt am Yungui Mountain und in Fangniuping stehen die Birnenblüten in voller Blüte. Ein Naturpark um eine stillgelegte Mine ist atemberaubend schön. Die malerische Gegend um Tongjing ist ein Naturschutzgebiet mit Bergen, viel Wasser, Wäldern, Quellen und Schluchten. Hier kann man staunend Affen beobachten, wie sie einen Fluss überqueren, und in den heißen Quellen Körper und Geist entspannen... Yubei hat so viel zu bieten und ist für viele Chinesen ein Sehnsuchtsziel, das sie an unbeschwerte Kindheitstage erinnert.Authentische klassische Bayu-Spezialitäten und lokale Snacks sind auch auf dem Land zu finden. Für die Chinesen ist nicht nur die Landschaft ein Sehnsuchtsort, auch die örtlichen Spezialitäten zergehen ihnen auf der Zunge. Hier kann man das milde und zarte Fleisch des Yubei Kochfischs, den regionalen weichen Tofu und einen besonders nahrhaften Reis kosten. Auch das ist Yubei, ein Paradies für Feinschmecker.In Yubei sind einerseits verschiedene moderne Industrien beheimatet, andererseits findet man kulturelle Traditionen, die seit Hunderten von Jahren überliefert werden. Man kann in der Stadt Luxus und Ruhe genießen, oder eine Nostalgietour in die idyllische Landschaft unternehmen. Yubei ist das Tor zur Welt von Chongqing und ein Fenster für all das, was die Region zu bieten hat. Hier werden Träume wahr und man findet alles, was man zu einem guten Leben braucht.Willkommen in Yubei, einem Ort, der Tradition und Modernität vereint.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cqybq.gov.cn/.Pressekontakt:Frau ChengTel: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Yubei District, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149523/4743320