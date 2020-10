Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktionäre haben derzeit viel Freude. So ist der Aktienkurs innerhalb von nur zwölf Monaten um etwa 689 % gestiegen. Das Wertpapier hat sich also knapp verachtfacht. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 sind die Aktien mittlerweile um knapp 9.200 % gestiegen. Wer also mutig war und langfristig dabei blieb, konnte sein Kapital beinahe um Faktor 93 vermehren. Aus 10.000 Euro wären knapp 930.000 Euro geworden (22.10.2020). Tesla wird stetig profitabler Dabei hatten viele Investoren lange ...

