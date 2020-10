Was ist Minimal Webdesign und wie funktioniert es richtig? Diese Fragen beantworten wir heute. Dabei geht es nicht nur um das Design, sondern ebenso um das Minimal als Gesamtkonzept. Das entstammt nämlich nicht dem Design und ist auch nicht darauf limitiert. Minimalistisches Design ist in. Sämtliche Flat-Design-Ansätze, Material oder Fluent Design und wie sie nicht alle heißen, bewegen sich in Richtung Minimalismus. Allerdings geht es dabei im Wesentlichen um den Minimalismus in der Darstellung. Icons werden optisch vereinfacht, Farben werden stark reduziert, Seiten erhalten viel Whitespace. So wirken moderne Websites ausgeglichener, ruhiger und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...