Der richtige Zeitpunkt ist da!: Kolumbiens nächste Mine? Gold-Korrektur und frei gewordene Aktien sind jetzt eingepreist! Turnaround kommt!

Anzeige / Werbung

Konsolidierung ist abgeschlossen!! Nächste Kurs-Explosion jederzeit möglich!!

Outcrop Gold mit unglaublicher Treffer Quote!!

Outcrop wirbt TOP Manager von Milliarden Konzern Continental Gold ab!!

Weitere sensationelle Bohrergebnisse bestätigen den Silberhammer von mehr als 10kg Silberäquivalent von Mitte September auf dem MEGAPOZO-Projekt!

Der Redaktion ist kein weiterer Player aus dem Silber-Gold-Explorationssektor bekannt, der in einer vergleichbaren Weise wie Outcrop Gold (WKN: A2PD8K, CA: OCG), kontinuierlich ein sensationelles Bohrergebnis nach dem anderen vorweisen kann.

Daher machen wir auch kein Geheimnis daraus, das uns dieses Unternehmen noch lange begleiten wird, denn hier erwarten wir auch weiterhin in den nächsten Wochen und Monaten eine Knaller-Meldung nach der anderen. Outcrop dürfte weiter abliefern, daher sollte man möglichst früh investiert sein, um in den Genuss der vollen Performance zu kommen!

Jetzt sehen wir den richtigen Zeitpunkt zum "nachladen" oder zum Neu-Einstieg, denn die Aktien aus den letzten Finanzierungsrunden sind inzwischen frei geworden und haben die Aktie wieder zum ultimativen Schnäppchen gemacht!

Fundamental hat sich überhaupt nichts geändert - im Gegenteil: Die Firma wurde in den letzten Monaten noch wertvoller! Eine prall gefüllte Kasse und jede Menge Top-Resultate sollten den Aktienkurs in Kürze wieder beflügeln!

Ende Mai haben wir Ihnen den Titel zum ersten Mal zu Kursen noch knapp unter 0,20 EUR vorgestellt. Wer von Anfang an dabei ist, konnte sich bereits Anfang August über ein Kursgewinn von 150% freuen.

Wer den Einstieg damals verpasst hat oder das enorme Kursplus für einen Verkauf genutzt hat, bekommt jetzt seine zweite Chance! Denn die überfällige Konsolidierung an den Edelmetallmärkten sowie der Druck durch die billigen Finanzierungsaktien hat Outcrop wieder auf einen soliden Boden von ca. 0,24 EUR gepreist. Jetzt können die wilde Fahrt und die Jagd auf das Jahreshoch erneut beginnen! Verpassen Sie diesen Performance-Zug nicht ein zweites Mal!

Mit den aktuellen Bohrergebnissen sollte die Aktie erneut durchstarten und die Augut-Kursmarke von 0,50 EUR nochmals deutlich übertreffen! Danach ist Luft bis auf die 1 Euromarke. Wir sehen hier sehr gute Chancen, dass diese beim nächsten Ausbruch von Gold und Silber auch geknackt wird. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen!!!

Silber ist manchmal das bessere Gold!!

Das Ziel ist es, dem Trend immer etwas voraus zu sein!

Es ist wichtig auch mal in die zweite Reihe zu blicken, denn hier lassen sich oftmals deutlich höhere Gewinnsteigerungen erzielen, als bei den üblichen Werten, nur weil diese in den Medien öfters Erwähnung finden.

Denn im Schatten von den in allen Medien begleiteten Wertsteigerungen am Goldmarkt, hat sich Silber klammheimlich in den letzten Wochen und Monaten zum eigentlichen Börsenstar etabliert. So konnte der Silberpreis seit Mitte März im Tief bei 12,10 USD knapp 140% auf das Hoch von mehr als 29 USD steigen. Nach einer wichtigen Konsolidierung an den Märkten steht Silber immer noch stabil bei über 24 USD, was einer Steigerung von 100% gegenüber dem März Wert entspricht.

Lassen Sie sich aber durch diesen ersten Silberpreis-Anstieg nicht abschrecken, Silber ist im Verhältnis zu Gold immer noch extrem unterbewertet. Die Gold-Silber-Ratio hat erst gerade gedreht! Aber auch Gold ist als Krisenwährung noch lange nicht zu teuer. Doch das Verhältnis von Silber zu Gold ist mittlerweile auf ein Niveau gestiegen, das den Silberpreis zwangsläufig nachziehen lassen muss. Um das Missverhältnis wieder in Einklang zu bringen besteht bei Silber weiterhin enorm Luft nach oben. Und je weiter Gold steigt, desto stärker dürfte Silber und die Minen nachziehen!

Was dies für ein Unternehmen wie Outcrop mit bemerkenswerten Gold Graden und enormen Silber Vorkommen bedeutet, kann sich jeder Anleger selbst ausmalen!!!

Sensations-Meldung !!!

Outcrop erweitert das Management um absoluten Spitzen Manager eines der Big Player am Markt

Spitzen Unternehmen brauchen auch Top Experten. Oft heißt es auch, das Projekt steht und fällt mit dem Management. Das ist meist der entscheidende Faktor. Outcrop sowie die Aktionäre können sich nun mehr als glücklich schätzen, denn sie haben einen absoluten Jackpot gelandet. Ein echter Ritterschlag für das Unternehmen, welcher abermals das enorme Potential zeigt, das zukünftig in Outcrop steckt.

Der neue Mann, Herr Grainger, war zuvor Vice President Exploration bei Continental Gold und in die Identifizierung und Due-Diligence-Prüfung des Projektportfolios eingebunden. Dazu zählt vor allem die Auffindung der erstklassigen Gold-Silber-Lagerstätte Buritica, die vor kurzem für 1,4 Milliarden Dollar von Zijin Mining übernommen wurde.

Herr Grainger ist ein auf Explorationen und Ressourcenabgrenzungen spezialisierter Geologe, der sein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Wirtschaftsgeologie an der University of Western Australia absolviert hat.

Dieser Mann hat das Gespür für Premiumprojekte. Man kann davon ausgehen, diese Koryphäe nicht zu Outcrop kommen würde, wenn er nicht das Potential erkannt hat, ebenfalls ein Milliardenvorkommen ausfindig zu machen. Wurde es vielleicht schon gefunden und Grainger hat die Aufgabe die Lagerstätte kontinuierlich zu erweitern und zur Vollendung zu bringen?

Die Erfahrung dafür hat er zweifelsohne. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung und ist mit verschiedenen Aspekten der Explorations- und Erschließungsgeologie befasst. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Edelmetallen in verschiedenen geologischen Umgebungen. In den letzten zehn Jahren hat er sich vor allem der Geologie und den Rohstofflagerstätten in Kolumbien verschrieben.

MEGAPOZO als das Maß der Dinge!! Auswertungen des aktuellen Bohrprogramms bringen weitere Spitzenergebnisse ans Licht!!!

Die Macher um Outcrop Gold (WKN: A2PD8K, CA: OCG) können es wohl selbst nicht glauben, aber die Erfolgsbilanz an sensationellen Bohrergebnissen reißt nicht ab. Ein bisschen Glück ist natürlich auch immer dabei, aber die Herrschaften von Outcrop wissen ganz genau wo sie hinlangen müssen, um einen Treffer zu landen.

Solche extremen Mineralisierungsgrade, wie sie uns in den letzten Wochen präsentiert werden sind wirklich selten und haben nichts mehr mit Glück zu tun. Hier zeigt sich bereits jetzt welch gigantisches Potential im Boden schlummert.

Bei Outcrop wurde schnell klar, dass das Santa Ana Projekt eines Tages absolut outstanding sein wird und das Unternehmen in eine völlig neue Liga katapultieren wird. Mit Santa Ana hat Outcrop die Möglichkeit zu den ganz Großen der Branche aufrücken zu können.

Dies kann wahrlich nicht jedes Unternehmen von sich behaupten. Doch Outcrop hat es bereits geschafft relativ am Anfang seines umfangreichen Bohrprogramms einen absoluten Volltreffer zu landen. In den Wochen und Monaten danach ließ das Unternehmen aber nicht locker und konnte kontinuierlich mit sehr guten Ergebnissen bei den Anlegern punkten. Doch Mitte September schoss sogar Outcrop sprichwörtlich den Vogel ab!!!

Quelle. Outcrop Gold

Wie deutlich zu sehen ist, konnte Outcrop in Santa Ana mit sensationellen 69,6 g Au / t und 5.550 g Ag / t über eine Länge von 0,95m glänzen. Dies entspricht einer Mineralisierung von 10,8 kg Silberäquivalent pro Tonne. Ebenso gigantische 13,4 g Au / t und 1,46 kg Silber auf einer Länge von über 0,70m aus Bohrloch 30 zeigen die Extraklasse dieses Explorers.

Letzte Woche veröffentlichte das Unternehmen weitere Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms und auch diese werden jedem Investor ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sofern er schon Stücke im Depot hat. Alle anderen könnte es eher Schweißperlen auf die Stirn treiben, da sie Angst haben müssen, nicht mehr rechtzeitig zuschlagen zu können.

So schlimm ist es natürlich nicht, denn die frei gewordenen Aktien aus der letzten Finanzierung drückten den Kurs. Ein echter Glücksfall, um nochmals günstig einzusteigen oder nachzulegen! Jetzt sollten Sie sich aber trotzdem sputen, denn jede weitere Meldung kann einen Kursanstieg verursachen, dessen Performance dann jeder gerne selbst im Depot haben möchte.

So konnte das Unternehmen zwei weitere Abschnitte mit 1,16 m bei einer Mineralisierung von 1.191 g Silberäquivalent / t und 0,8 m mit 1.319 g Silberäquivalent / t ausweisen.

Das Projekt MEGAPOZO zeigt mehrere Mineralisierungsphasen, die aus sulfidischer Brekzie bestehen und weiter veränderte Zonen aufweisen, die Venen enthalten. Diese Überdruckphasen der Mineralisierung liefern z.B. die massiven Bonanza-Grade in Bohrloch 29. Dabei handelt es sich um die höchsten bisher in Santa Ana gebohrten Mineralisierungsgrade.

Die Ergebnisse allein sind schon bemerkenswert, doch eine Erkenntnis der laufenden Bohrungen liefert weitere Phantasie, für noch viel größere Vorkommen. Wie man der oberen Grafik sehr gut entnehmen kann, ist die aktuell erkundete Mineralisierung auf MEGAPOZO zu allen Seiten hin offen.

Somit können sich die gefundenen Bonanza-Grade auch in anderen, aktuell noch unbebohrten Zonen wiederholen. Zudem sind sich die Geologen sicher, dass von der Oberfläche auf eine Tiefe von 400m gesehen, das Potenzial von Santa Ana dramatisch zunehmen würde. Doch in diese Tiefen ist man bislang noch gar nicht vorgedrungen.

Aktuell sind diese brutal guten Entdeckungen im Aktienkurs noch gar nicht eingepreist, denn Outcrop Gold ist bislang noch nicht in der Masse der Anleger bekannt. Diesen Informationsvorsprung sollte man auf jeden Fall ausnutzen.

Quelle: Outcrop Gold

Bohrprogramm erst zur Hälfte abgearbeitet!!

Eine Vielzahl von Meldungen werden dieses Jahr also noch folgen!!!

Bisher wurden in MEGAPOZO 20 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.956 Metern und vier weitere Löcher mit einer Gesamtlänge von 1.238 Metern bei Roberto Tovar gebohrt. Zusammen mit den Zielen in La Ivana konnte das Unternehmen insgesamt 48 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.483 Meter durchführen. Die Ergebnisse für 10 Bohrungen stehen noch aus, zwei weitere Löcher werden gerade gebohrt. Allein hier besteht noch eine massive Informationsflut!!!

Doch das ist Ourcrop noch nicht genug, daher soll in Phase 1 der Explorationsarbeiten noch weitere 5.500m bis Ende des Jahres gebohrt werden. La Ivana haben ja bereits extrem gute Bohrergebnisse in den ersten beiden Bohrprogrammen abgeliefert. Da das Management bereits vermutet hat, dass sich ebenfalls in dem noch unbebohrten MEGAPOZO sehr große Gold und Silbervorkommen verstecken, wurde dort das Bohrprogramm intensiviert.

Im Gebiet MEGAPOZO, das 500m südlich von La Ivana liegt, wurden mindestens 5 Gold-und Silberzonen identifiziert, von denen 4 hohe Grade für Gold und Silber aufwiesen! Sie sind zudem mit den Adern von Paraiso, Miraflores und La Porfia verbunden. An Hand dieser Ergebnisse lässt sich bereits das Vorhandensein einer wichtigen Erzzone in MEGAPOZO bestätigen.

Dabei wurden Anomalien mit Werten von bis zu 11,75g Gold/t und 336g Silber/t gemessen. Die Probenintervalle betrugen 10m, das Management geht davon aus, dass die Anomalien 30-70 Meter breit sind. Dies wäre ein eindeutiges Indiz dafür, dass mehr als eine Goldader vorhanden sein muss. Das Management geht mittlerweile von mehreren subparallelen Adern auf MEGAPOZO aus.

Doch der mit Abstand größte Hammer war der Fund über 0,60 Meter mit 102 g Gold / t und 637 g Silber / t. Bei einem Goldpreis, der gerade um die 1.900 Dollar Marke liegt, schlägt das Herz der Investoren deutlich schneller.

Die Bohrungen in La Ivana zeigen eine kontinuierliche Mineralisierung über 350 Meter entlang des Streichens und 250 Meter nach unten in der Ader La Porfia. Die historischen Bohrungen von Roberto Tovar veranschaulichen eine kontinuierliche Mineralisierung von 200 Metern entlang des Streichens und mit einem Gefälle von 150 Metern in der Ader Santa Ana. Sowohl La Porfia als auch Santa Ana bleiben entlang des Streichens und Eintauchens offen und repräsentieren eine hochgradige Mineralisierung in einem Abstand von 1,5 Kilometern in verschiedenen subparallelen Adersystemen.

MEGAPOZO verbindet möglicherweise diese Ziele. Die nordnordöstlich verlaufenden Adern El Dorado und La Porfia scheinen durch die Ader El Paraiso im Nordwesten mit dem Nordwesten verbunden zu sein, die sich bis zu 1 Kilometer in und durch das MEGAPOZO-Ziel erstreckt. In diesem Bereich herrschen aktuell historische Arbeiten vor. Bei MEGAPOZO tritt ein wichtiger hochgradiger Spross auf, der mit der Konvergenz dieser drei Venen zusammenhängt.

Das "El Dorado- Projekt" - ein neues El Dorado für jeden Anleger!

Nach Abschluss der Bohrungen in MEGAPOZO und Roberto Tovar werden nun ebenfalls die Zielgebiete El Dorado und San Antonio in den Fokus rücken.

Joe Herber, CEO von Outcrop ist auch für diese Gebiete mehr als zuversichtlich:

"Die beiden Gebiete glänzten bereits mit sensationellen Oberflächenprobenahmen. Insbesondere die Ader El Dorado weist gigantische Mineralisierungsgrade von bis zu 179 g Gold / t und 2.200 g Silber / t auf. Es ist eine große Freude für uns, da davon ausgegangen werden kann, dass auch hier enorme Lagerstätten liegen könnten, die ähnliche Grade wie bei den Probenahmen aufweisen könnten."

Auf Santa Ana winken mehr als 130 Mio. Unzen Silberäquivalent!

Ein neuer Big Player entsteht!!! Die Bewertung wird sich entsprechend anpassen müssen!!!

Das Management ist sich sicher, bedingt durch die bisherigen Explorationsarbeiten, dass sich bei Santa Ana ein unglaubliches neues Silbervorkommen versteckt.

Spricht man mit erfahrenen Geologen, dann sehen diese hinter vorgehaltener Hand bei Santa Ana ein Potential von weit mehr als 130 Mio. Unzen Silberäquivalent. Dies entspricht einem Wert von ca. 3,5 Mrd. USD.

Diese Zahl ist fast unvorstellbar, doch eines ist sehr klar zu erkennen. Eine aktuelle Bewertung von gerade mal knapp über 30 Mio. Euro spiegelt bei weitem nicht den aktuellen Stand der Explorationsarbeiten wider. Vor allem sämtliche Bohrergebnisse der letzten Wochen, zeigen ein erhebliches Potential, das zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls eingepreist ist. Hier besteht erhebliches Aufholpotential.

Könnte Santa Ana sogar eine zweite Buritica Mine werden?

Die Vorzeichen stehen jedenfalls gut!!

Outcrop Gold (WKN: A2PD8K / CA:OCG / DE: MRG1) ist aktuell gerade Mal mit lächerlichen 32 Mio. Euro an Marktkapitalisierung bewertet!!! Wenn man Santa Ana aber mit der berühmten Buritica Mine von Continental Gold vergleicht, kann man eine massive Unterbewertung schnell erkennen.

Denn Santa Ana verfügt sogar über höhere Grade und weißt eine höhere Gesamtaderanzahl auf. Doch jetzt halten Sie sich fest. Buritice wurde trotzdem vor gar nicht allzu langer Zeit für unglaubliche 1,4 Mrd. USD von Zinjin Mining aufgekauft.

Wenn man nun das enorme Potential nur dieses einzigen Projektes in Betracht zieht, wäre es wohl nicht übertrieben ein Vielfaches davon als zukünftigen Wert anzusetzen. Also ein echtes Tenbagger Potential! Nutzen Sie die Chance und nehmen Sie die ganze Performance mit, es kann sich lohnen!!

Outcrop Gold verfügt über ein unglaubliches Projektportfolio in Kolumbien - viele liegen direkt in der Nähe der großen Minen und Projekte Kolumbiens!

Santa Ana ist für Outcrop Gold natürlich aktuell das wichtigste Projekt im Portfolio. Darüber hinaus verfügt man aber noch zusätzlich über weitere sehr aussichtsreiche Projekte. Dazu zählen z.B. die Projekte Cauca, Mallama oder auch Antares, die sich alle samt ebenfalls in Kolumbien befinden und meist in direkter Nähe der ganz großen Player im Land!

Bei Cauca handelt es sich um ein Gold-Silber-Kupfer Projekt. Das über 1800ha große Gebiet verfügt ebenfalls über eine sehr gute Anbindung an benötigte Infrastruktur. Bislang wurden weit auseinanderliegende 22.000m Kernbohrungen durchgeführt. Eine historische Tagebau-Ressource von 700.000 Unzen Gold liegt bereits vor.

Durch weitere und vor allem engmaschige Explorationsmaßnahmen besteht hier das Potential die Ressource zu verdreifachen. Das Gebiet liegt zudem im gleichen Gürtel und ganz in der Nähe des Cascabel Projekts von Solgold - eine Firma mit über 500 Mio. Euro Börsenwert! Das spricht eindeutig für das große Potential von Outcrop!

Mallama befindet sich in einem der größten Aderbezirke Kolumbiens und weist mehrfache parallele hochwertige Venen auf. Dieses Gebiet grenzt direkt an die Diamante Mine, mit den historisch höchsten Goldgraden Kolumbiens an. Auch hier ist ein erhebliches Potential vorprogrammiert.

Das Antares Projekt grenzt direkt an die 4 Mio. Unzen Gramalote-Lagerstätte von B2 Gold/Anglo Gold an, die sich gerade im Bau befindet. Doch Antares weist eine größere und höherwertige Bodenanomalie als Gramalote auf und verfügt darüber hinaus noch über einen historischen Tagebau auf einer Länge von 5km.

Würde Milliardär Eric Sprott bei Outcrop einsteigen, wenn er nicht bereits jetzt schon ahnen würde, dass Santa Ana ein Mega-Projekt ist?

Das hervorragende Potential von Outcrop hat auch der Milliardär und absolute Branchenkenner Eric Sprott restlos überzeugt.

Star-Investor Eric Sprott hält bereits fast 20% an der Firma!

Es ist noch nicht lange her, da stockte er seine Anteile bei Outcrop Gold (WKN: A2PD8K, CA: OCG) auf sensationelle 19,9% auf und legte zusammen mit weiteren Investoren satte 5 Mio. CAD auf den Tisch. Mit diesem Geld ist die Firma zunächst voll finanziert und kann auf die Suche nach weiteren sensationellen Funde gehen, wie wir sie in der aktuellen Meldung sehen!

Jeder weitere Kommentar sollte hier bereits überflüssig sein, denn Sie können sich denken, dass Eric Sprott sich hier nicht so stark engagieren würde, wenn er nicht zu 150% von dem Unternehmen und dessen weiterer Entwicklung überzeugt wäre.

Wenn Sie ebenfalls auf den Spürsinn und das sensationelle Markt-Timing von Eric Sprott, vertrauen, dann ist es jetzt höchste Zeit ebenfalls Outcrop Gold (WKN: A2PD8K, CA: OCG) im Depot aufzustocken.

Tun Sie es Eric gleich und legen Sie unbedingt einige Aktien ins Depot. Sollten Sie tatsächlich noch keine Stücke haben, dann dürfen Sie keine Zeit verlieren. Wie auch Sprott erwarten wir in den kommenden Wochen jede Menge positive Nachrichten, die den Kurs enorm beflügeln können!!!

Spätestens jetzt sollte jeder ausreichend Aktien von Outcrop Gold haben!

Fazit zu Outcrop Gold:

Outcrop Gold (WKN: A2PD8K / CA:OCG / DE: MRG1) bietet Ihnen das Potential auf einen echten Vervielfacher. Das überragende Projekt Santa Ana in Kolumbien hat laut Experten ein Potential auf über 130 Mio. Unzen Silberäquivalent mit einem Wert von etwa 3,5 Mrd. USD. Ein echter Silberschatz den es zu heben gilt!

Institutionelle Investoren und allen voran Eric Sprott haben diese Chance bereits erkannt. Daher war es nicht verwunderlich das innerhalb nur eines Tages die letzte Finanzierung über 5 Mio. CAD völlig überzeichnet war. In diesem Zuge nutzt Eric Sprott die Möglichkeit, um auf 19,9% aufzustocken. Keiner dieser Investoren würde auch nur einen Cent investieren, wenn Sie nicht absolut von der Klasse des Unternehmens überzeugt wären.

Das Potential sieht nicht nur Sprott sondern auch Herr Grainger. Warum sollte er auch sonst eine Veranlassung sehen als Vice President des ehemaligen Big Players Continental Gold zu Outcrop zu wechseln. Wir denken, er sieht die Chance, nochmals eine Lagerstätte wie Buritica zu finden.

Bei Bohrergebnissen von 10,8 kg Silberäquivalent und vielen weiteren sehr guten Ergebnissen wie auch in der letzten Pressemeldung wird nun klar, dass Sprott mit seinem Engagement alles richtig gemacht hat.

Das aktuelle Bohrprogramm, das sich noch im vollen Gange befindet, wird Outcrop eine Menge von sehr guten Meldungen bescheren!!! Von den bislang insgesamt 48 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.483 Meter stehen noch die Ergebnisse für 10 Bohrungen aus, zwei weitere Löcher werden gerade gebohrt. Zudem sollen bis Jahresende nochmals weitere 5.500m gebohrt werden. Outcrop drückt mächtig auf die Tube!!!

Outcrop Gold (WKN: A2PD8K / CA:OCG / DE: MRG1) ist noch ein echtes Börsen-Schnäppchen und verfügt aktuell gerade Mal über eine geringe Marktkapitalisierung von knapp über 30 Mio. Euro!!! Wenn man aber das enorme Potential nur dieses einzigen Projektes zugrunde legt, wäre es nicht übertrieben von einem echten Vervielfacher-Potential zu sprechen! Seien Sie dabei und nehmen Sie die ganze Performance mit, es wird sich weiterhin lohnen!!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Outcrop Gold wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA6900221087