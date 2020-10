Die News schlägt in der Szene ein wie eine Bombe: Paypal will seinen 350 Millionen Kunden ab 2021 das Bezahlen per "Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash and Litecoin" ermöglichen (US-Kunden sogar schon "in den nächsten Wochen"). Investoren stürzen sich schon seit Jahren auf das "digitale Gold", doch beim Shoppen im Internet benutzt fast jeder noch den Euro. Bis jetzt. Der Paypal-Durchbruch verändert alles.Nicht alle unsere alten Kontakte aus der Szene haben wir spontan erreicht: John McAfee hat wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...