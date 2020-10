25.10.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarkt korrigierte letzte Woche in EUR um -1,1%. Mit der Ausnahmen von Finanzaktien (+1,1%) die von den guten Wirtschaftsdaten in China profitierten fielen alle globalen Sektoren. So konnte auch der Emerging Asien Index als einziger wichtige Regionenindex Zugewinne verzeichnen (+1,5%), während die USA (-2%) und Europa (-0,4%) Rückgänge verbuchen mussten. Laut der chinesischen Statistikbehörde ist Chinas Wirtschaft im dritten Quartal um 4,9% im ...

