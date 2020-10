Berlin (ots) - Wöchentlich andere Corona-Regeln, in jeder Region unterschiedlich. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen stark an. Hat Deutschland die Corona-Krise noch im Griff?BILD stellt "Die richtigen Fragen" heute Abend, Sonntag, 25. Oktober 2020, um 21.45 Uhr im Politiktalk bei BILD LIVE an folgende Gäste:- Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt- CSU-Generalsekretär Markus Blume- Die frühere Bundesjustizministerin SabineLeutheusser-Schnarrenberger (FDP)- Den Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen Moderation: Kai WeiseDer BILD Talk "Die richtigen Fragen" ist jeden Sonntag um 21.45 Uhr live bei BILD.de sowie bei BILD auf Youtube und Facebook zu sehen sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.Pressekontakt:Christian SenftLeiter BILD-KommunikationAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4743673