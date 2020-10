München (ots) - Die mehr als dreistündige Show erzielte am gestrigen Samstag einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Showmaster Florian Silbereisen feierte mit Howard Carpendale, Hape Kerkeling, Michelle, Pur, Giovanni Zarrella und vielen weiteren Stars.Unter den Gästen war auch Hape Kerkeling, der nach langer TV-Pause zum ersten Mal wieder in einer Samstagabendshow auf der Bühne stand. Er sang mit der Kölner Kult-Band Bläck Fööss und stellte sich bei Florian Silbereisen dem Summtest. Dieser moderierte die Show gemeinsam mit Beatrice Egli. Zusammen feierten sie die großen Schlagerjubiläen 2020: Vor 50 Jahren landete Howard Carpendale seinen ersten Hit in den Charts: "Das schöne Mädchen von Seite 1". Ebenfalls vor 50 Jahren veröffentlichte Marianne Rosenberg ihre erste Schallplatte. Pur konnte auf 40 gemeinsame Jahre zurückschauen und Roland Kaiser gelang vor 40 Jahren mit "Santa Maria" der Durchbruch. Matthias Reim und seine Familie feierten das 30-jährige Jubiläum seines Mega-Hits "Verdammt ich lieb Dich"!Die Show war in der vergangenen Woche unter strikter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften vor und hinter der Kamera aufgezeichnet worden.Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4743682