Mainz (ots) - Fünf Tage vor der US-Präsidentschaftswahl bietet ZDFinfo am Donnerstag, 29. Oktober 2020, 20.15 Uhr, noch mal einen profunden Einblick in die zurückliegenden Wahlkampfwochen und in das Profil der Kandidaten. Die neue PBS-Frontline-Doku "Amerika hat die Wahl - Trump gegen Biden" zeigt in 120 Minuten, worum es geht, wenn die amerikanischen Wähler am Dienstag, 3. November 2020, entscheiden, ob Präsident Donald Trump oder sein demokratischer Herausforderer Joe Biden das Land für die nächsten vier Jahre führt. Die Zwei-Stunden-Doku ist am Dienstag, 27. Oktober 2020, 20.15 Uhr, auch auf ARTE zu sehen. Das ZDF zeigt eine einstündige Fassung am Dienstag, 3. November 2020, 20.45 Uhr.Die Dokumentation von Michael Kirk nimmt den Charakter und die Vergangenheit der beiden Kandidaten in den Fokus. Vom stotternden Sohn eines Autohändlers zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten - Joe Bidens Leben erzählt vom amerikanischen Traum. Die Biografie von Donald Trump ist geprägt vom väterlichen Vermögen und einer elitären Leistungsethik. Die Dokumentation zeigt, welche Begegnungen und Erlebnisse die beiden Männer prägen, wie unterschiedliche Werte und Weltbilder ihr politisches Handeln bestimmen - und welche Bedeutung die Wahl von Donald Trump oder Joe Biden für die Zukunft eines zutiefst gespaltenen Landes hat.Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl zeigt ZDFinfo am Montag, 2. November 2020, 20.15 Uhr, eine weitere PBS-Frontline-Doku in Erstausstrahlung, deren Thematik auch in den Wahlkampfwochen kontrovers diskutiert wurde und wird: "Waffenlobby im Kreuzfeuer - Amerikas Schüler gegen die NRA" zeigt, dass die Waffenlobby im Wahljahr 2020 mit internen und externen Bedrohungen konfrontiert ist. Viele Schülerinnen und Schüler, Zeugen des Amoklaufes von Parkland 2018, kämpfen für strenge Waffenkontrolle. Das setzt Politiker, Republikaner wie Demokraten, unter Druck, es mit der Waffenlobby NRA aufzunehmen.Der Doku-Abend zur US-Wahl am Donnerstag, 29. Oktober 2020, in ZDFinfo:18.45 Uhr: "Wie mit Daten die US-Wahlen beeinflusst werden"19.30 Uhr: "Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik"20.15 Uhr: "Amerika hat die Wahl - Trump gegen Biden"22.15 Uhr: "Fahrenheit 11/9 von Michael Moore"00.15 Uhr: "Donald Trump - Der unterschätzte Präsident" US-Wahl-Dokus am Montag, 2. November 2020, in ZDFinfo:18.45 Uhr: "Labyrinth der Lügen - Trump und die Fake-News-Macher"19.30 Uhr: "Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft"20.15 Uhr: "Waffenlobby im Kreuzfeuer - Amerikas Schüler gegen dieNRA" Die ZDFinfo-Dokus zur diesjährigen US-Wahl sind in der ZDFmediathek auf einer Schwerpunktseite unter https://kurz.zdf.de/90Pk/ abrufbar.